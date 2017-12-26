大陸ABS喊價2100美元＋鎮江奇美挹注獲利，法人估國喬全年獲利3.38元

【財訊快報／巫彩蓮報導】大陸汽車、家電對於 ABS(丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯)需求強勁，近期大陸報價已經上漲到 2100 美元，國喬 (1312) 除了己身 ABS 年產能 12 萬噸，轉投資 30.4% 鎮江奇美為中國最大 ABS 廠，年產能 85 萬噸，受惠於利差擴大，第三季認列轉收益逾 5 億元，創下單季新高。法人推估，第四季稅後盈餘 8.47 億元，每股盈餘 0.94 元，全年每股盈餘 3.38 元，將挑戰七年新高。ABS 主要原料成本為 SM(苯乙烯)約 6 成、AN(丙烯腈)25%，以及丁二烯約 15%，近期三者報價為 1290 美元、1840 美元以及 1150 美元，加計工繳成本約 1700 美元，利差約 340 美元，增添 ABS 族群台化(1326)、台達化(1309)、國喬第四季獲利動能。



全球 ABS 產能 989 萬噸，奇美實為最大供應廠，台灣廠、鎮江廠年產能分別 100 萬噸、85 萬噸，合計 185 萬噸，市占率 18.7%，LG 化學在寧波、韓國產能分別 80 萬噸、60 萬噸，合計產能 140 萬噸，市占率約 14.2%，INEOS 年產能約 121.6 萬噸，市占率為 12.3%。



台化寧波、台灣年產能 45 萬噸以及 41 萬噸，合計年產能 86 萬噸，市占率約 8.7%，國喬、台達化年產能分別 12 萬噸、10 萬噸，市占率分別為 1.2% 以及 1%。



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