大公司快報：蘋果下修明年iPhone X銷售額

1. 蘋果除了疲於應對「電池門」事件之外，聖誕節當日，蘋果供應鏈傳出供應問題，由於 iPhone X 銷售不如預期，蘋果下修明年的銷售預估，從單季 5000 萬台下移至 3000 萬台。相關供應商已經悄悄應對這項措施，例如鴻海在聖誕節至明年春節將停止招募工人；蘋果也大砍台積電的 A11 晶片訂單。

2. 紅遍全球的線上手游「絕地求生」剛結束測試、正式上線，據報導，這款遊戲在中國的代理商騰訊即宣布日前在與警方的合作之下，破獲第三方製作外掛並販售的組織，逮捕三名作案的嫌疑人。

3. 昨日，據報導，Google 發布了下一代 Android Wear 的系列草圖，草圖顯示了未來 Google 的穿戴設備，有可能會搭載類似和 iPhone X Face ID 所使用的 TrueDepth 技術，讓相關的行動設備可以更加實用。

** 大公司快報將會每天從 15 間世界級的公司選出三間來更新他們的近況。大公司的標準是：他是一間有粉絲的公司、他的變動會引發所在產業的變動，而他的未來具有極高的成長性。

鉅亨網選擇的十五間公司為：

Apple、Google、亞馬遜、麥當勞、星巴克、迪士尼、Nike、Facebook、小米、騰訊、百度、阿里巴巴、優衣庫、IKEA、三星。