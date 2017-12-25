三大法人賣超0.07億元 宏碁獲外資青睞 連2天大買近2萬張

台股今 (25) 日在外資休假，盤勢呈現個股表現帶動下，終場下跌 14.78 點，以 10522.49 點作收。三大法人仍是自營商單獨賣超，外資買 6.61 億元，投信買超 0.39 億元，自營商賣超 7.08 億元，合計賣超 0.07 億元。個股部分外資持續大買宏碁，近 2 個交易日買超張數近 2 萬張。

期貨部分，三大法人土洋對作，外資續加碼多單 381 口，淨部位多單回到 45550 口；投信加碼空單 126 口，淨部位空單來到 33235 口；自營商加碼空單 618 口，淨部位空單續升到 5217 口，合計三大法人減碼多單 363 口，淨部位多單為 7098 口。

外資今天雖然因為聖誕節休假，不過持續買超台股，其中營運谷底反彈的宏碁，持續見到外資大舉敲進，上周五買超近 6000 張之後，今日買超張數擴大到 1.2 萬張，躍居外資買超首位。

至於台積電及大立光也同樣見到外資買超，電子三雄中僅鴻海持續遭外資賣超，不過張數僅 1000 多張，賣壓並不重。另外雖然傳出蘋果續砍 iPhone X 訂單，但是蘋概股賣並不大，雖然包括緯創、嘉聯益、臻鼎 - KY、台光電、TPK-KY、日月光、鴻準、鎧勝 - KY、台郡、可成等均遭調節，但是張數都在約數百張以內。

金融股仍是外資買盤相對整齊族群，包括玉山金、開發金、兆豐金、國泰金、第一金、華南金、合庫金、台新金、國票金等，都見到外資買盤加持。

ETF 部分，外資連 7 天賣超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資則是中止連續 2 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 9 天買超。

外資集中市場買超第 1 名為宏碁，買超張數 12250 張，第 2 名華邦電，買超 8236 張，第 3 名大同，買超 6385 張，第 4 名燿華，買超 4662 張，第 5 名元大台灣 50 反 1，買超 4350 張。6 到 10 名依序為，台虹，買超 2922 張；旺宏，買超 2792 張；元大 S&P 原油正 2，買超 1810 張；中鋼，買超 1789 張；工信，買超 1532 張。

外資集中市場賣超第 1 名台灣大，賣超張數 5086 張，第 2 名中工，賣超張數 4723 張，第 3 名新光金，賣超 2847 張，第 4 名友達，賣超 2741 張，第 5 名華航，賣超 2136 張。6 到 10 名依序為，瀚宇博，賣超 2078 張；富邦上証正 2，賣超 1767 張；元大滬深 300 正 2，賣超 1519 張；榮成，賣超 1300 張；緯創，賣超 1200 張。

法人表示，外資今天雖然休假，但是依然連續第 2 天買超，其中電子權值股還是陸續見到外資買盤，顯示外資有部分資金趁機進行換股，唯一美中不足的是，鴻海仍名列外資賣超之列，所幸張數不多，是否是因為外資休假，還是外資確實已經賣壓減弱了，有待後續觀察。