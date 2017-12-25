〈大立光頻破底〉波段跌幅3成多 短線止跌點看這裡

股王大立光 (3008-TW) 今 (25) 日以盤中最低點 4000 元作收，大立光股價自歷史高點 6075 元下跌，波段跌幅已達 34%，大立光何時止跌以及在何價位可望止跌，分析師張陳浩今 (25) 表示，短線在 3869 元附近可以尋找支撐。

張陳浩提出的大立光 3869 元短線支撐價位，由大立光走勢來看，等於幾乎是吃光大立光今年以來的漲幅；大立光 2016 年 12 月 30 日收盤價 3790 元，今年也只有年初開盤第 1 天及第 2 天盤中低於 3869 元。

對於大立光與玉晶光 (3406-TW) 下跌，張陳浩指出，蘋果供應鏈光學元件廠玉晶光盤中遭到摜殺，主要是因該公司今年獲利大致明朗，市場對公司後市缺乏想像空間，法人更下修玉晶光後續獲利成長空間，也造成股價跌破 300 元遭到賣壓摜殺。

大立光的部分，由於市場競爭力仍足夠，股價跌勢來自法人給予的本益比下修。與玉晶光遭預估的獲利成長緩慢不相同。因此，就算給予玉晶光維持同樣本益比，股價仍因獲利成長幅度不如預期而遭到修正。

證券分析師黃漢成則指出，市場對大立光 12 月營收表現保守看淡，由於營收將較 11 月下滑，股價即使遇有短線支撐，反彈幅度仍有限，目前判斷在時間上的轉折點，預期明年 3 月起大立光營收開始重回成長走勢，股價才可見到中線像樣的反彈。

黃漢成認為，個股走勢研究與大盤不同，像大立光這樣的「特高價股」，並非一般投資人所能參與，因此即使大立在今年的起漲點附近獲得支撐，但股價仍難有像樣反彈，反彈幅度估不超過 10%。

大立光 11 月營收達 56.16 億元創 24 個月來新高，年增 7.84%，月增 0.05%，累計前 11 月營收 482.6 億元，年增 12.48%，已接近去年全年 483.52 億元。大立光預估， 12 月營收將較 11 月下滑。

大立光已公布第 3 季單季營收 149.18 億元，毛利率 67.9%，稅後純益 77.69 億元，每股稅後純益 57.93 元；累計前 3 季營收 370.39 億元，年增率 14%，毛利率 68.3%，稅後純益 173.68 億元，年增率 21.6%，每股純益 129.48 元。