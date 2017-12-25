中國2018起公布失業率 近期將公布綠色發展指數

新華社報導，中國國家統計局總經濟師盛來運近日表示，準備從明年開始發布調查失業率數據，近期也將發布綠色發展指數，未來要增加反映產業、行業、地區等各方面結構協調性方面的指標、質量效益指標和新動能發展指標等。

盛來運接受新華社專訪時指出，現有指標體系，反映經濟建設方面的指標偏多，反映社會發展、人與自然和諧發展的指標少；反映結構調整和轉型升級的指標少，反映新經濟新動能成長和質量效益方面的指標也不充分。「在高質量發展階段，要更加重視民生事業發展和資源環境改善情況，就業、收入、消費、生態環境等指標重要性不斷提升。」



他表示，以國內生產毛額 (GDP) 為中心的考核體系，更多集中在對經濟發展總量、速度的考核上，而綠色發展考評體系，關注面更廣泛，它考慮到經濟發展、社會發展、環境改善等相關情況。

從今後一個時期看，儘管在傳統產業產能調整或市場出清過程中，仍然存在一定的下行壓力，但下行的空間並不大，在這個階段潛在增長率附近穩定運行的可能性較大。「這就為我們加大改革開放力度、深化改革開放提供非常好的窗口期。我們要抓住這一有利時機，進一步解決一些多年想解決的結構性難題，突破轉型升級的關口，時不我待。」



最新數據顯示，中國前 11 月城鎮新增就業人口 1,280 萬人，11 月城鎮調查失業率和 31 個大城市調查失業率都保持在 4.9% 左右。



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