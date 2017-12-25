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◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧12月25日 交易日  
  
◆買超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
00665L 富邦H股正2            1184      1322      89.56  
00717  富邦美國特別股         904      1100      82.18  
3694   海華                   819      1001      81.82  
1216   統一                   999      1235      80.89  
2867   三商壽                1545      2201      70.20  
2501   國建                  1783      2586      68.95  
2633   台灣高鐵               722      1048      68.89  
1326   台化                  1657      2437      67.99  
2801   彰銀                  1061      1585      66.94  
2354   鴻準                  1848      2848      64.89  
1303   南亞                  2296      3592      63.92  
2820   華票                   640      1013      63.18  
00676R 富邦臺灣加權反1        655      1048      62.50  
5880   合庫金                1924      3127      61.53  
3025   星通                   931      1539      60.49  
2609   陽明                  1814      3085      58.80  
2887   台新金                1883      3224      58.41  
2845   遠東銀                 949      1626      58.36  
2109   華豐                  3905      6713      58.17  
2891   中信金               11721     20266      57.84  
3045   台灣大                4151      7183      57.79  
2886   兆豐金                2133      3692      57.77  
00639  富邦深100             2729      4733      57.66  
1907   永豐餘                 709      1239      57.22  
4306   炎洲                   714      1253      56.98  
1301   台塑                  1351      2371      56.98  
2103   台橡                   725      1282      56.55  
2534   宏盛                   802      1420      56.48  
00673R 元大S&P原油反1         734      1330      55.19  
2903   遠百                  1504      2742      54.85  
  
  
◆賣超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
006206 元大上證50           -2314      2517     -91.93  
006205 富邦上証             -5419      6024     -89.96  
2501   國建                 -2144      2586     -82.91  
1216   統一                 -1016      1235     -82.27  
00673R 元大S&P原油反1       -1073      1330     -80.68  
3694   海華                  -795      1001     -79.42  
00639  富邦深100            -3750      4733     -79.23  
2867   三商壽               -1639      2201     -74.47  
2891   中信金              -14598     20266     -72.03  
00665L 富邦H股正2            -952      1322     -72.01  
2633   台灣高鐵              -745      1048     -71.09  
1326   台化                 -1717      2437     -70.46  
5880   合庫金               -2151      3127     -68.79  
00642U 元大S&P石油           -678      1006     -67.40  
006207 FH滬深                -749      1124     -66.64  
00672L 元大S&P原油正2       -2552      3880     -65.77  
2017   官田鋼               -1057      1642     -64.37  
3045   台灣大               -4614      7183     -64.24  
2820   華票                  -647      1013     -63.87  
2105   正新                 -2214      3484     -63.55  
1102   亞泥                 -2145      3387     -63.33  
2801   彰銀                  -989      1585     -62.40  
2903   遠百                 -1673      2742     -61.01  
6505   台塑化               -1340      2206     -60.74  
2887   台新金               -1938      3224     -60.11  
2884   玉山金               -4220      7059     -59.78  
2845   遠東銀                -934      1626     -57.44  
2354   鴻準                 -1629      2848     -57.20  
2331   精英                  -630      1112     -56.65  
2888   新光金              -13645     24146     -56.51  
  
  
◆淨買超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
00717  富邦美國特別股           829      1100        75.36  
00676R 富邦臺灣加權反1          350      1048        33.40  
2534   宏盛                     375      1420        26.41  
2609   陽明                     748      3085        24.25  
2103   台橡                     252      1282        19.66  
00686R 群益臺灣加權反1          297      1610        18.45  
00665L 富邦H股正2               232      1322        17.55  
00655L 國泰中國A50正2          1507      9917        15.20  
2379   瑞昱                     206      1451        14.20  
2352   佳世達                   407      2948        13.81  
2002   中鋼                     463      3904        11.86  
1303   南亞                     424      3592        11.80  
2337   旺宏                    3451     30828        11.19  
2603   長榮                    1643     14936        11.00  
2344   華邦電                  2768     25302        10.94  
2308   台達電                   275      2541        10.82  
2356   英業達                   341      3230        10.56  
3025   星通                     158      1539        10.27  
2458   義隆                     226      2333         9.69  
4306   炎洲                     115      1253         9.18  
4137   麗豐-KY                  102      1169         8.73  
2401   凌陽                     214      2493         8.58  
1101   台泥                    1263     15154         8.33  
1704   榮化                     284      3456         8.22  
2882   國泰金                   678      8392         8.08  
2332   友訊                     101      1269         7.96  
2354   鴻準                     219      2848         7.69  
2841   台開                      97      1287         7.54  
2305   全友                     229      3040         7.53  
1301   台塑                     175      2371         7.38  
  
  
◆淨賣超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
006205 富邦上証               -3766      6024       -62.52  
006206 元大上證50             -1491      2517       -59.24  
00642U 元大S&P石油             -310      1006       -30.82  
006207 FH滬深                  -342      1124       -30.43  
00673R 元大S&P原油反1          -339      1330       -25.49  
00636  國泰中國A50            -1605      6411       -25.04  
00639  富邦深100              -1021      4733       -21.57  
00632R 元大台灣50反1          -4178     19595       -21.32  
00672L 元大S&P原油正2          -817      3880       -21.06  
4915   致伸                    -155      1083       -14.31  
8110   華東                    -547      3850       -14.21  
2891   中信金                 -2877     20266       -14.20  
0050   元大台灣50              -142      1003       -14.16  
2915   潤泰全                  -681      4855       -14.03  
2501   國建                    -361      2586       -13.96  
2017   官田鋼                  -220      1642       -13.40  
1513   中興電                  -723      6175       -11.71  
6505   台塑化                  -257      2206       -11.65  
2105   正新                    -401      3484       -11.51  
2884   玉山金                  -762      7059       -10.79  
1102   亞泥                    -359      3387       -10.60  
2388   威盛                    -283      2933        -9.65  
8215   明基材                  -185      1935        -9.56  
1210   大成                    -157      1647        -9.53  
3413   京鼎                    -284      3040        -9.34  
1304   台聚                    -272      3056        -8.90  
2377   微星                    -249      2808        -8.87  
2601   益航                    -194      2236        -8.68  
2359   所羅門                  -272      3272        -8.31  
6202   盛群                    -431      5295        -8.14  
  
  
  
備註：  
1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。
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