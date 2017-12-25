◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧12月25日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 00665L 富邦H股正2 1184 1322 89.56 00717 富邦美國特別股 904 1100 82.18 3694 海華 819 1001 81.82 1216 統一 999 1235 80.89 2867 三商壽 1545 2201 70.20 2501 國建 1783 2586 68.95 2633 台灣高鐵 722 1048 68.89 1326 台化 1657 2437 67.99 2801 彰銀 1061 1585 66.94 2354 鴻準 1848 2848 64.89 1303 南亞 2296 3592 63.92 2820 華票 640 1013 63.18 00676R 富邦臺灣加權反1 655 1048 62.50 5880 合庫金 1924 3127 61.53 3025 星通 931 1539 60.49 2609 陽明 1814 3085 58.80 2887 台新金 1883 3224 58.41 2845 遠東銀 949 1626 58.36 2109 華豐 3905 6713 58.17 2891 中信金 11721 20266 57.84 3045 台灣大 4151 7183 57.79 2886 兆豐金 2133 3692 57.77 00639 富邦深100 2729 4733 57.66 1907 永豐餘 709 1239 57.22 4306 炎洲 714 1253 56.98 1301 台塑 1351 2371 56.98 2103 台橡 725 1282 56.55 2534 宏盛 802 1420 56.48 00673R 元大S&P原油反1 734 1330 55.19 2903 遠百 1504 2742 54.85 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 006206 元大上證50 -2314 2517 -91.93 006205 富邦上証 -5419 6024 -89.96 2501 國建 -2144 2586 -82.91 1216 統一 -1016 1235 -82.27 00673R 元大S&P原油反1 -1073 1330 -80.68 3694 海華 -795 1001 -79.42 00639 富邦深100 -3750 4733 -79.23 2867 三商壽 -1639 2201 -74.47 2891 中信金 -14598 20266 -72.03 00665L 富邦H股正2 -952 1322 -72.01 2633 台灣高鐵 -745 1048 -71.09 1326 台化 -1717 2437 -70.46 5880 合庫金 -2151 3127 -68.79 00642U 元大S&P石油 -678 1006 -67.40 006207 FH滬深 -749 1124 -66.64 00672L 元大S&P原油正2 -2552 3880 -65.77 2017 官田鋼 -1057 1642 -64.37 3045 台灣大 -4614 7183 -64.24 2820 華票 -647 1013 -63.87 2105 正新 -2214 3484 -63.55 1102 亞泥 -2145 3387 -63.33 2801 彰銀 -989 1585 -62.40 2903 遠百 -1673 2742 -61.01 6505 台塑化 -1340 2206 -60.74 2887 台新金 -1938 3224 -60.11 2884 玉山金 -4220 7059 -59.78 2845 遠東銀 -934 1626 -57.44 2354 鴻準 -1629 2848 -57.20 2331 精英 -630 1112 -56.65 2888 新光金 -13645 24146 -56.51 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 00717 富邦美國特別股 829 1100 75.36 00676R 富邦臺灣加權反1 350 1048 33.40 2534 宏盛 375 1420 26.41 2609 陽明 748 3085 24.25 2103 台橡 252 1282 19.66 00686R 群益臺灣加權反1 297 1610 18.45 00665L 富邦H股正2 232 1322 17.55 00655L 國泰中國A50正2 1507 9917 15.20 2379 瑞昱 206 1451 14.20 2352 佳世達 407 2948 13.81 2002 中鋼 463 3904 11.86 1303 南亞 424 3592 11.80 2337 旺宏 3451 30828 11.19 2603 長榮 1643 14936 11.00 2344 華邦電 2768 25302 10.94 2308 台達電 275 2541 10.82 2356 英業達 341 3230 10.56 3025 星通 158 1539 10.27 2458 義隆 226 2333 9.69 4306 炎洲 115 1253 9.18 4137 麗豐-KY 102 1169 8.73 2401 凌陽 214 2493 8.58 1101 台泥 1263 15154 8.33 1704 榮化 284 3456 8.22 2882 國泰金 678 8392 8.08 2332 友訊 101 1269 7.96 2354 鴻準 219 2848 7.69 2841 台開 97 1287 7.54 2305 全友 229 3040 7.53 1301 台塑 175 2371 7.38 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 006205 富邦上証 -3766 6024 -62.52 006206 元大上證50 -1491 2517 -59.24 00642U 元大S&P石油 -310 1006 -30.82 006207 FH滬深 -342 1124 -30.43 00673R 元大S&P原油反1 -339 1330 -25.49 00636 國泰中國A50 -1605 6411 -25.04 00639 富邦深100 -1021 4733 -21.57 00632R 元大台灣50反1 -4178 19595 -21.32 00672L 元大S&P原油正2 -817 3880 -21.06 4915 致伸 -155 1083 -14.31 8110 華東 -547 3850 -14.21 2891 中信金 -2877 20266 -14.20 0050 元大台灣50 -142 1003 -14.16 2915 潤泰全 -681 4855 -14.03 2501 國建 -361 2586 -13.96 2017 官田鋼 -220 1642 -13.40 1513 中興電 -723 6175 -11.71 6505 台塑化 -257 2206 -11.65 2105 正新 -401 3484 -11.51 2884 玉山金 -762 7059 -10.79 1102 亞泥 -359 3387 -10.60 2388 威盛 -283 2933 -9.65 8215 明基材 -185 1935 -9.56 1210 大成 -157 1647 -9.53 3413 京鼎 -284 3040 -9.34 1304 台聚 -272 3056 -8.90 2377 微星 -249 2808 -8.87 2601 益航 -194 2236 -8.68 2359 所羅門 -272 3272 -8.31 6202 盛群 -431 5295 -8.14 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。