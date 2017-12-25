期待「聖誕行情」讓頻創新高的標普500錦上添花？機會頗大

期待年底「聖誕行情」刺激美股再走高？對今年以來已上漲了 20% 的標普 500 指數來說，似乎有點貪心。然而，上述說法並非不可能發生，儘管從來沒人敢保證。

聖誕行情也被稱為「12 月效應」，是指市場在今年最後 5 個交易日和明年前 2 個交易日的上漲趨勢。它從上週五正式開始，不過市場初期反應有些冷淡。

據 LPL Financial 市場分析師 Ryan Detrick 研判，今年為期 7 天的聖誕老人效應，將是 1950 年來第二強。

「聖誕行情交易日，平均增幅達 1.35%，今年的聖誕行情，有可能更高。」Detrick 在一份報告中說。

《MarketWatch》報導指出，標普 500 指數上週五收 2683.34 點，今年以來上漲 20%，道瓊工業指數上漲 25%，納斯達克綜合指數上漲 29%。

成長型股票的價值回報率，是價值型股票的 2 倍；今年以來，標普 500 成長指數上漲了 26%，而價值指數增長 13%。

在標普 500 指數的 11 個主要產業中，今年已來，有 6 個是呈雙位數上揚，只有能源和電信兩個行業下滑。

只要標普 500 指數再上漲 1.35%，就能創下新高。根據 FactSet 數據，今年到目前為止，標普 500 指數已經創下 62 次新高紀錄。

通常 12 月都是一年中最強的一個月。有人認為，節日期間、感恩節和元旦之後，有利於股市上漲。市場動能非常強，不會太快結束。

Wells Fargo 投資研究所全球股票分析師 Scott Wren 寫道，投資人「是否真的敢擋在這個趨勢前，並說多頭結束了？我們很可能會被聖誕老人和馴鹿拉的雪橇蹂躪。」

Wren 說：「我們當然不相信循環結束了，稅改看起來還有好幾年的美好時光。」

從基本面來看，由於企業獲利成長和良好的經濟情勢，股價上漲，似乎是合理的。現在又加上稅改過關，企業稅率因此下降，不難想像市場會繼續攀升。

川普總統週五簽署了減稅法案。它將公司稅率從 35% 永久降低到 21%。根據稅務政策中心分析，個人稅率也下降了，不過，這只是暫時的，預計大部分受惠者都是富人。

BTIG 首席技術分析師 Katie Stockton 表示，從技術面來看，股市可能會再攀升數週。

Stockton 在一份報告中說：「標普 500 指數最後一階段的上漲，並沒有出現怠速，影響力會持續到下週。」

Stockton 說：「市場走高，有利根進，下一次重大回調，可能會在 1 月中旬出現。」

TD Ameritrade 首席分析師 JJ Kinahan 表示，除非發生重大突發事件，否則聖誕行情不至於中斷。

Kinahan 認為，待投資人結束假期，開始對受益於稅改 (與否) 的企業進行分類時，才會出現類股輪動及拋售壓力。