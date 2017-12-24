已有漏洞可鑽 川普稅改是名副其實「富人的稅改」？

摘要：簽完字的川普想知道自己在稅改議程中做出的貢獻是否為人們所傳頌；而人們卻只想知道，在未來八年當中到底有多少新的稅務漏洞可鑽，能讓他們省下多少錢。

為了兌現「聖誕節前簽署稅改法案」的諾言、不給電視新聞網路落下話柄，美國總統川普把本該在 1 月舉行的正式簽署儀式提前，昨天（12 月 23 日）在橢圓形辦公室拿出經國會兩院通過的厚厚一摞稅改法案，在美國各大電視台的大小攝像機面前揮筆簽下了自己的名字。

簽完字的川普想知道自己在稅改議程中做出的貢獻是否為人們所傳頌；而人們卻只想知道，在未來八年（2018-2026）當中到底有多少新的稅務漏洞可鑽，能讓他們省下多少錢。

為什麼是 2026 年？

為了避免國會民主黨人用「冗長辯論」 (filibuster) 程序強行拖延法案的辯論時間，此次共和黨稅改運用了「和解」 (reconciliation) 這一立法程序，在禁止動用「冗長辯論」的同時，允許眾議院（218 票）和參議院（51 票）以簡單多數票快速通過有關支出，收入和聯邦債務上限的某些預算立法。（目前共和黨在國會正是占據簡單多數席位；明年的中期選舉之後這一脆弱的優勢很可能被打破）

而動用「和解」程序的代價，是法案當中增加聯邦赤字的條款效力一律不能超過十年，所以這次簽署通過的稅改法案中，很多個人稅務的減免條款定在八年到期。以 2018 年正式生效開始計算，到 2026 年本輪「稅收假日」的長度即為八年。

業內人士：避稅諮詢「每小時都會有電話打進來」 「一月份已經預約滿了」

彭博援引多名稅法律師、財務顧問和註冊會計師稱，雖然目前已進入聖誕長假，但因為客戶合理避稅的諮詢需求實在太火爆（「每小時都會有電話打進來」），他們仍然開足馬力梳理新稅改法案對於個人財務決定的具體影響。

遺產稅規劃：

自 2018 年起，對 1100 萬美元以下的個人資產將不再徵收遺產稅，較目前的起征點 550 萬美元上調了一倍。對於已婚家庭來說，這就相當於 2200 萬美元的資產可以不用繳納遺產和饋贈稅。

波士頓 Holland & Knight 私人財富服務公司的聯席董事長 David Scott Sloan 向彭博表示，「因為新出現的饋贈避稅機遇，我司一月份的預約已經排滿了。」

為公司工作 vs. 做獨立承包商：

對個體戶的減稅力度和公司稅收轉嫁的存在，很可能激勵更多的工人離職去做獨立承包商，但是對於許多自雇的美國人而言，新稅法也可能使其應承擔稅務的界定更加複雜化，包括 Uber 司機這些新經濟崗位也是如此。

所得稅：已婚家庭的福音？

按照目前的稅制，已婚夫婦兩人都有自己收入的情況下，比兩人未婚狀態下要繳納更多所得稅。稅改法案取消了對於收入總計低於 60 萬美元的夫婦的冗餘稅務。

但因為這也是個人稅務減免的一部分，到 2026 年到期後又得重新開始繳納這部分稅務。

『新聞來源／華爾街見聞』