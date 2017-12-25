出口商拋匯力道加大 台幣驚驚漲加溫資金行情

近期新台幣匯率持續走強，今 (25) 日盤中最高一度來到 29.937 元，雖僅升值 3.1 分，仍再次突破上周五的高點，並有朝向 9 月上旬創下的波段高點 29.904 元靠攏的態勢。

新台幣今日早盤以 29.98 元、小貶 1.2 分開出後，隨即轉為升值走勢，盤中最高來到 29.937 元後，在 29.94 元附近狹幅震盪，高低價差僅 4.3 分。

近期新台幣維持驚驚漲格局，一再突破前高價位緩步墊高，匯銀人士指出，主要是年底有出口商拋匯實質需求，加重新台幣升值壓力。

台灣經濟研究院也指出，由於全球經濟表現不差、貿易條件改善，新台幣匯率近期強勢，不過，要留意美國聯準會 (Fed) 明年可能升息 3 次，再加上縮表、稅改等因素，長期對非美貨幣走揚有阻礙，不排除後續新台幣若要再強勁升值，可能會有壓力。

台經院也說，市場都在觀望由誰接任台灣央行總裁位置，可觀察接任人選是實務派或學院派。

實務派即目前央行內部人員，若是實務派上任，可能對彭規採「蕭規曹隨」的方式，如此，利率政策仍將維持相對保守，預料最快要待明年下半年央行才會展開升息。

若是由學院派接任，可能是目前的大學教授或是其他人選，不排除未來央行施行的貨幣政策方向將與目前有較明顯的出入。