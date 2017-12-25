人民幣中間價25日報6.5683 升值138點 創逾三個月最強

新浪外匯訊 12 月 25 日，人民幣 (6.5749 , -0.0083 , -0.13%) 兌美元中間價報 6.5683，較上個交易日昇值 138 個基點，創逾三個月最強。

上週末，雖然美國稅改艱難在參眾兩院得以通過，但是美元指數 (93.3766 , 0.0559 ,0.06%) 的頹勢未能得以逆轉，截至北京時間 07：30 美指報 93.3225。

本週（12 月 25-31 日），全球眾多國家和地區進入了聖誕加元旦的超級大假模式中。雖然是假期模式，日本央行行長黑田東彥將發表公開講話，值得關注。本週，德國將公佈最新的 CPI 數據。在周末，中國官方也將公佈年內最後一份 PMI 數據。

人民幣對美元升穿 6.60 可能算得上近期外匯市場的焦點事件之一。外匯專家韓會師認為，人民幣近期快速擊穿 6.60 的主要動力可能來自市場對美元失望情緒的積累，境內銀行客盤結售彙的小幅度順差和前期押注人民幣將因特朗普稅改和美聯儲加息而貶值的投機者平倉助推了這種情緒在短期內的發酵。

但現在還很難得出人民幣將在 6.60 下方穩住，並進一步升值的結論，這從 21 日人民幣觸及 6.5538 之後迅速回調可以看出端倪。若沒有結售匯市場內持續順差的支撐，在國際市場美元波動帶動下，人民幣對美元再次回到 6.60 上方並不是件很難的事情。

交通銀行金融研究中心研究專員劉健認為，2018 年人民幣對美元匯率可能面臨小幅貶值壓力，但整體不悲觀。特朗普稅改所提出的企業所得稅一次性的大幅削減將提振企業盈利，促進投資和海外存留利潤回流，可能使人民幣匯率面臨一定的貶值壓力。但 2018 年中國經濟總體運行預計仍將保持平穩，國際收支有望繼續處於盈餘狀態，基本面不會對人民幣匯率構成明顯的貶值壓力，而逆週期因子及市場預期分化等因素，決定了人民幣對美元匯率即使面臨貶值壓力，幅度也將較為有限。此外，歐央行的糾結或將隨著歐元區經濟數據持續向好而減弱，界時制約美元走強的力量或將再顯威風。總體來看，2018 年人民幣對美元匯率將呈現有升有貶的雙向波動走勢。