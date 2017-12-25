〈金管會立院備詢〉中信金效應 顧立雄盼金融業都是自然人董事 研議修法

中信金 (2891-TW) 因墊付大股東辜仲諒保釋金，引發外界熱烈討論《公司法 27 條》涉及法人董事的問題；金管會主委顧立雄今 (25) 日赴立法院備詢時表示，這不單是法人董事隨時改派的問題，還涉及金融業董事會結構，金管會希望金融機構董事會盡量都是自然人董事，另也將研議檢討獨董是否要過半。

顧立雄日前曾表示，《公司法》第 27 條的法人董事代表，對金融業公司治理有一定干擾，希望以修改金融法規，並規定金融業獨董及自然人董事席次的方式，排除適用《公司法》第 27 條。

根據「公司法」第 27 條文規定，政府或法人為股東時，得當選為董事或監察人，但須指定自然人代表行使職務。代表人有數人時，得分別當選，但不得同時當選或擔任董事及監察人。第一項及第二項之代表人，得依其職務關係，隨時改派補足原任期。

顧立雄今日在立法院財委會進一步指出，公司法非金管會掌管，由於行政院版的公司法修法條文，並沒有針對法人董事這部分，金管會會從高度監理的金融業這部分先檢討，檢討範疇包括：法人董事隨時改派、如何增加自然人席次及獨董是否過半等問題。

顧立雄強調，希望金融機構的董事會結構，儘量都是自然人董事。

顧立雄說，金融機構董事結構不僅是法人董事隨時改派的問題，還有董事會結構問題，但自然人董事和獨董問題要分開來思考，金管會除了希望金融機構的董事會盡量都是自然人董事，另外還有獨董與一般董事席次比例問題；為強化金融業公司治理，金管會正在研議，是否將金融業獨董席次提高至過半。

顧立雄也強調，任何自然人董事在獲選董事當下，都有董事應盡善良管理人職責，董事的責任要從公司最大利益來考量事情，沒有被大股東控制與否問題，金管會希望金融機構經營權與所有權分離，不要再出現影子大股東或影子董事。