2017年最後一周 A股逾千億限售股解禁 月內最大

2017 年最後一周的交易日，A 股本周有 51 家公司合共 86 億股限售股解禁，涉及股份市值約 1159 億元 (人民幣，下同)，為 12 月內解禁最大的一周。

今年以來，滬指及深成指今年以來累升 6% 及 9%，創業版則跌 9%，分析師認為，A 股已由機構投資者主導，散戶的影響力正逐漸減退。但這種改變是「好事」，股市將更注重上市公司的業務等基本因素，減少炒風。

大陸股市於 2017 年內出現明顯分化，上證 50 全年漲幅超過 20%，反映藍籌白馬股牛市，而以中證 1000 為代表的「小盤股」，則出現熊市 ，全年跌超過 15%。這情況反映機構已主導 A 股行情，主流資金愈來愈具話語權，散戶則在逐步退出市場。同時，流動性差、低成交量的股份正大批湧現。

統計顯示，於 11 月 1 日，A 股僅有 93 檔股份成交額低於 1000 萬元；到 11 月 30 日，增加到 263 檔；而到了 12 月 15 日，再增至 304 檔。截至 12 月 22 日，共有 422 檔 A 股股份成交量低於 1000 萬元，反映 A 股市場明顯出現調整。 分析指，成交量低的股份多數屬於市值小於 100 億元的「小盤股」，且集中在機械、醫藥、化工等行業，這些股票普遍估值偏高，業績差。

A 股長期以來被認為是散戶資金主導的市場，並被冠以「換手率高、炒作性強、暴漲暴跌」等特徵，但這種情況在近兩年明顯改變。

荷寶投資管理中國首席投資總監繆子美接受《星島日報》查詢時指出，此趨勢改變屬好事，意昧着未來大陸股市將更關注上市公司的獲利增長、業務發展等基本因素，而機構投資者對公司管治上亦有所要求，散戶在這方面則很難發揮影響力。她認為，由機構投資者主導市場，可減少炒風，亦會對整個市場的定價有影響。

曾為深圳國信證劵客戶經理的全職股民江新根形容「A 股愈來愈殘酷」。他指出，大約 1、2 年前，A 股半新股的炒作「很吃香」，因國家不干預，但現在動不動便漲停，現時要跟着「中證監的精神」去炒。但他不認為明年會出現明顯的散戶退市潮，並說︰「若市場有結構性的機會，散戶是不捨得離開的」。

另外，A 股本周 1159 億元解禁的限售股中，國信證劵將達 28 億股，市值 305.2 億元，股份為首發原股東限售股份，持有股東為深圳市投資控股及全國社會保障基金理事會。深市解禁公司共 36 家，合計 65.99 億股；滬市 15 家，合計 20.1 億股。

