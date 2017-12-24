陳茂波：樓價租金高企令他寢食難安 司長的聖誕願望：讓下一代看到希望

財政司司長陳茂波在網誌中表示，樓價租金高企，加重市民生活負擔，窒礙了各行各業發展以至青年人創業機會，實在令他寢食難安。

陳茂波今次的網誌，是以「聖誕願望：讓下一代看到希望」為題。

佳節臨近，上周六陳茂波邀請了三十多位來自深水埗基層家庭的小朋友來到官邸一同提前歡度聖誕。這次聚會得以順利舉行，需要感謝社福團體「愛苗行動」、志願團體「得閒去飲茶」及中文大學工商管理碩士校友會的一班義工朋友悉心安排，讓大家共度了一個輕鬆愉快的周末。

陳茂波如何與小朋友共享假日，他又從小朋友身上啟發了什麼，以下請大家細看財政司司長一番說話。

我們為小朋友準備了自助午餐、魔術表演和各種集體遊戲，而一班小朋友亦「禮尚往來」，特意事前在義工指導下親手製作了腐皮卷點心帶來跟大家分享，非常窩心，亦倍添快樂氣氛。義工朋友說，一班小朋友雖然來自於基層，擁有的物質或許不多，但仍希望用自己雙手為大家付上一點心意，同時表達「亦受亦予」(Give and take)的精神，令我十分感動。

在聚會上，我跟小朋友分享了自己童年時的經歷，鼓勵他們自強不息，努力堅毅，為自己和家人的未來奮鬥。今年以來香港整體經濟表現不俗，隨著環球不明朗因素逐漸消除，本港在出口貿易、服務、零售以至旅遊均出現強勁復甦，預計全年實質經濟增長可達3.7%，勞工市場已近乎全民就業，最新失業率為3%，是近廿年來最低水平。然而，儘管如此，與市民傾談時，卻感到有些人心底裡並不是太開心，尤其是青年人。了解下來，大概有三個主要因素：一是樓價和租金高企帶來的生活壓力和沮喪；二是工資增長相對緩慢、工時頗長；三是有些青年人對前景感到比較「灰」。作為官員，這使我不斷深思，究竟政府可以做甚麼？我們可以如何紓緩一下市民的壓力？怎樣為下一代提供更多發展及向上流動的空間？

隨着社會進步，大學教育愈來愈普及，今天大學畢業生在職場上也需面對更激烈的競爭。坊間有機構引用數據指出，儘管近二十年香港勞動市場上高技術工種在數量上大幅上升逾六成，但仍未能追上同期大學學歷勞動力的增長，期間更多比例的大學畢業生需從事低技術工種。事實上，若我們有留意國際新聞，不難發現這種情況並非香港獨有，與我們發展軌跡相近的經濟體，也同樣面對經濟發展成熟後，他們的年青一代感到向上流動空間不足的問題。

這也引伸出多個問題值得我們進一步思考。一方面，我們樂於見到學位數目增加，帶動社會整體知識水平和競爭力提升，但我們也同時需要加倍努力推動經濟多元化發展，提供更多高增值的職位。特區政府著力推動創新科技和相關產業，以及文化創意藝術等產業，便是朝著這個目標。但與此同時，青年人也要留意國家和世界發展大趨勢，留意經濟轉型、產業升級以至個別行業的發展趨勢，並放眼增長較快地區，不妨到處闖闖，為自己覓得更大一展身手的平台；此外，對於不喜歡傳統學科的青年人，也須學得一技之長，即使投身一些不在鎂光燈下，但正值社會急需人手、工資增長較快的行業。這樣不同興趣、各有所長的青年人便能各展其才、實現自己。另一方面，我們也要思考，教育課程應如何回應時代的轉變，因應社會未來的需要和潛力，培養足夠的人才，並讓青年人畢業後真的能夠學以致用。

因此，如何推動本港經濟多元發展，創造更多不同就業機會讓青年人有更多優質的職業選擇，是特區政府需要持續努力不懈的工作。我很希望大家趁現在新一份財政預算案公眾諮詢期間，在這方面向我們多提意見，讓我們匯聚大家的智慧，為香港構思出更多創新、可行的方案。

至於現時樓價租金高企，加重了香港人的生活負擔，窒礙了各行各業的發展以至青年人創業的機會，實在令我寢食難安。事實上，現時本港不單是住宅房屋出現緊張，而是辦公室、工業、創意活動以至安老院舍等均出現空間不足的問題。政府正在全方位努力覓地，並多角度探索解決方案。我希望指出，在探討本港土地房屋議題時，大家不要以「零和遊戲」的執著心態計較每項增加土地供應的建議，甚至每幅土地的用途。我們要盡力全方位增加本港各類的土地供應，這樣社會上各類不同的用地需求才能整體解決。

在現實之中，我們沒有「魔術棒」可即時解決所有社會難題，社會上不同群體對於各項經濟民生議題有不同意見，也在所難免。但正如這次一班基層小朋友提醒了我們“Give and take”精神的重要，在公共議題討論以至人與人之間的關係上，我們也應懷著這份胸襟，聆聽跟自己不同的意見，即使有所堅持亦應有諒解和易地而處的同理心，和衷共濟、不必放大矛盾、並實事求是一同為各項社會難題尋找出路。

最後，佳節前夕，讓我祝大家聖誕快樂、身體健康、福杯滿溢﹗

2017年12月24日

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