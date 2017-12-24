邱騰華：香港經濟勢頭不錯惟國際經貿氣氛不太好

商務及經濟發展局長邱騰華在商台節目表示，本港今年經濟表現令人滿意，並且有回暖迹象，勢頭不錯，相信明年經濟表現亦會向好。

剛出席完阿根廷世貿部長級會議的邱騰華表示，感到國際經貿氣氛並不是太好，會議亦未有如過去發表聯合宣言，以主席聲明取代，可見不少國家未能就商貿政策達成一致意見。

他希望，香港透過與不同地區簽署貿易協定，可以起到示範作用，相信有助推動自由貿易。不過，他指香港處於「貿易順流」，周邊地區和貿易伙伴形勢較好，但在全球一體化下，香港也要找方法自處。

對於本港簽署參與「一帶一路」建設的安排協議，邱騰華認為，金融服務、基建、貿易、調解服務等，都可以從中找到商機，本港也要為轉型做好準備，培育有全球觀的人才，讓香港企業「走出去」，爭取世界市場。

邱騰華說，近月接觸到的年輕人，都明白香港不是「封關鎖港」的地方。他認為，年青人創業，要有冒險精神、有夢想及多元思維，隨著一帶一路帶來的商機，相信可令初創企業發展蓬勃。

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