保利協鑫(03800-HK)擬分拆光伏材料業務A股上市打造“雙保險”

12月20日晚，保利協鑫(03800-HK)發布公告，擬將公司多晶矽、矽片等光伏材料業務分拆在境內A股上市，目前正初步考慮引入戰略投資者。和私有化不同，若分拆完成，保利協鑫將擁有H股和A股兩個融資平台，或再次大幅降低負債。

分析人士稱，按照慣例，若此次分拆上市完成，保利協鑫H股平台(03800-HK)主要作為境外投資平台控股境內A股平台，獲取穩定投資收益，資產負債率將在現有基礎上大幅下降；A股平台保留保利協鑫最核心光伏材料業務資產，擁有更加穩健的財務結構和償債能力，更高估值將為H股平台提供有力支撐。與天合光能、阿特斯等陸續私有化的美股光伏公司不同。成功拆分後H股平台輕資產運營，A股平台有望沖擊千億市值，保利協鑫將實現“三雙”：雙平台聯動，雙保險抵禦光伏市場波動，獲得雙贏良好局面。

保利協鑫是全球最大的光伏材料制造商，現有年產7.5萬噸的多晶和20吉瓦以上矽片，全球市場占比為四分之一和三分之一。2017年，保利協鑫全面完成金剛線切多晶矽片和黑矽技術配套，矽片降本近20%，切片產能翻番；新疆多晶矽基地建設按計劃推進，有望在2018年底形成全球領先的11.5萬噸超低成本的高品質多晶矽。相對於單晶矽片通過降價清理庫存，保利協鑫金剛線多晶片全年超產量銷，一片難求，訂單延續明年一季度。

今年以來，受境外平台融資能力制約，天合、晶澳、阿特斯等美股光伏企業價值被嚴重低估，紛紛宣布私有化，市場猜測眾多光伏龍頭企業將回歸A股。在H股，保利協鑫240億的市值、11.4的市盈率和0.96的市凈率同樣被低估，尋求A股平台成為有效對策。相對於私有化的高成本和高風險，保利協鑫一如既往的堅持穩健原則，選擇“雙保險”戰略，更大程度上爭取雙贏。

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