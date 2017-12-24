國際金融科技協會會長張義發看新創團隊 點出2個成功關鍵因素

金融科技論壇日前在台北落幕，而此論壇背後最大推手，莫過於國際金融科技協會會長張義發，除擔任該協會會長外，他同時也是墨石資本創辦人暨執行長，並身兼四川天府銀行獨董、富士康子公司富金服董事與金控長，以及美國 AI 公司 URI 董事，手中控股公司眾多，更握有強大的業界資源，此次舉辦金融科技論壇，便是為了替大家解惑關於金融科技 (Fintech) 的實際應用與影響。

長期致力推動與研究國際間 Fintech 發展的張義發指出，台灣擁有相當好的硬體基礎，但礙於金融法規限制，在 Fintech 發展上進度始終相當緩慢，他認為，法規需有更多鬆綁，讓大家勇於創新嘗試，「先放再慢慢收」，有問題再修法或進行管理，而台灣卻是「假設每個人都會犯法、假設每個人都是騙子」，環境相當不利於創新。

除受限於法規政策外，金融業者心態似乎也趨保守，對此，張義發點出了關鍵，「講直接點就是怕主管機關罰款」，害怕一不小心有所動作就踩線，因此業者也不敢創新或嘗試，導致國內 Fintech 發展進度相對緩慢。

身為投資銀行的墨石資本，目前在中國、美國與台灣都有投資項目，產業橫跨金融、軟體、科技、保險與生前契約等領域，然而，金融科技發展在國外早已如火如荼進行中，但台灣的行動支付市場才剛進入群雄爭霸時期。張義發因緣際會下，接觸了新創金融科技公司旺 Pay 團隊，了解其技術與平台內容後，決定跨足台灣行動支付市場，於今年 11 月正式成立與控股 WanPay 公司。

看過許多新創團隊的張義發，歸納出了新創團隊成功的 2 個關鍵因素，第一，熟讀並了解法規、尤其是金融法規；他坦言，自己年輕要創業時，也覺得法規太困難，而不願親自去了解，因而被長輩訓斥，「你不了解法律要創什麼公司」，他認為，在了解法規後，才知道該如何在法規的限制內，發展出最適合團隊的技術與營運模式。

第二，要有開放的心胸，懂得接受意見；張義發指出，許多新創團隊都有「大頭症」，認為自己的東西像寶，深怕其他投資人要控股它，估值開得很高，也讓投資人因此卻步，「我相信超過 8 成的新創公司就是這樣消失的」，因此台灣很少出現獨角獸企業，他舉例，Google、Yahoo、Apple 與 Facebook 之所以能壯大，就是在發展初期便引入矽谷投資人。

談及 11 月剛控股的 WanPay，張義發表示，若一切發展順利，預計明年底到美國納斯達克掛牌，至於不在台掛牌的原因，他認為，「台灣金融市場過於保守」，Fintech 產業在納斯達克市場相對受歡迎，且在美掛牌反而比在國內掛牌容易，因美國市場非以資本額概念為主，而是看重企業市值。

