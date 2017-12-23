【香港地產】香港置業：本年至今逾千萬元二手住宅註冊量比率史上最高

香港置業行政總裁李志成表示，樓市持續向好，用家入市意欲增加，逾千萬元二手住宅更備受市場追捧，其註冊量更突破5千宗關口，表現相當突出。

本年至今逾千萬元二手住宅註冊量創20年新高

據土地註冊處最新資料顯示，本年至今(截至12月21日)錄得5,222宗逾千萬元二手住宅註冊，創20年新高，且較去年全年的3,510宗增加約48.8%，增幅較同期二手住宅註冊量約9.4%升幅顯著，遂刺激逾千萬元二手住宅註冊量佔整體二手住宅註冊量比率首度衝上「雙位數」水平至約11.8%，創出歷史新高紀錄，較去年全年約8.7%增加約3.1個百分點。

本年至今新界區逾千萬元二手住宅註冊量按年急增逾7成

按分區劃分，本年至今港島、九龍及新界三區逾千萬元二手住宅註冊量全面報升，其中新界區表現最亮麗，錄得1,349宗逾千萬元二手住宅註冊，較去年全年的784宗急增約72.1%，升幅最顯著。涉及註冊金額約206.34億元，較去年全年約117.82億元亦大增約75.1%。

港島區交投表現亦不俗，本年至今錄得2,442宗逾千萬元二手住宅註冊，較去年全年的1,704宗增加約43.3%，增幅居次；涉及註冊金額約609.94億元，較去年全年約410.44億元增加約48.6%。

而九龍區錄得1,431宗逾千萬元二手住宅註冊，較去年全年的1,022宗增加約40.0%；涉及註冊金額約287.32億元，較去年全年約210.19億元增加約36.7%，增幅略低於註冊量。

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