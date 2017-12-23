康宏(01019-HK)與隆成金融(01225-HK)各自公有主席辭退了

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康宏環球(01019-HK)繼入稟控告包括主席王利民在內的一眾公司高層後，昨日(22日)公布自2017年12月21日起，王利民不再擔任董事會主席一職，而執行董事陳志宏已獲委任為董事會主席。 康宏亦就陳志宏及獨立非執行董事傅鄺穎婷的履歷作出澄清，公司指出，陳志宏現時擔任多家上市公司的獨立非執董，包括統一企業(00220-HK)、九興控股(01836-HK)、中國民生金控(00245-HK)、非凡中國(08032-HK)、阿里巴巴影業(01060-HK)及中國動向(03818-HK)。傅鄺穎婷曾為香港財務策劃師學會會長，任期至2010年9月，自此不再擔任該學會會長。 此外，隆成金融(01225-HK)亦公布麥光耀辭任執行董事、董事會主席、行政總裁職務。隆成金融指出，麥光耀因希望投入更多時間於其私人事務而辭任，12月22日起生效。隆成金融於去年4月委任康宏前行政總裁麥光耀為主席及行政總裁。隆成表示，公司正物色合適人選以填補主席及行政總裁空缺。 隆成同時宣布委任何觀禮為執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會成員，同日生效。 被康宏提告的公司之一，香港教育國際(01082-HK)於今年10月時曾公布，計劃出售3.48904億股康宏股份。該公司昨日公布，本預期將於昨日或之前寄發通函及股東特別大會通告，但由於公司需要額外時間編製及落實通函內所載的資料，預期通函的寄發日期將進一步延遲至2018年1月25日或之前。