【港股解碼】新焦點還能在汽車售後市場找到自己的焦點嗎？

汽車售後服務業的龍頭商家新焦點（00360-HK）21日晚披露，公司以配股價每股0.42港元，向Fame Mountain Limited及王娜合共配售約23.81億股新股，集資淨額約9.65億港元。Fame Mountain Limited認購約19.05億股新股，占已擴大後股份24.25%。王娜認購4.76億股新股，占已擴大後股份6.06%。配售股份占該公司經擴大後股本約32.97%，每股配股價較收市價0.68港元折讓約38.24%。配股所得款項用作未來潛在收購事項及一般營運資金。

公告顯示，Fame Mountain，英屬處女群島注冊成立的公司，主要從事投資包括股票、債券及外彙等金融産品的業務；王娜爲中國居民。

從溢價到折讓 新焦點經曆了什麽？

這次配股是新焦點半年來第二次集資並引入新股東。8月21日，新焦點向建銀國際的間接全資附屬發行本金總額3500萬美元(約2.71億港元)兩年期可換股票據，可兌換新股占擴大後股本16.22%，所得淨額3450萬美元(約2.67億港元)。

緊隨配股及現有可換股票據完成後，公司控股股東鼎晖，也是中國最大的另類資産管理機構之一，持股比例從59.69%降至36.79%，建銀國際附屬所持比例增至11.18%，其他公衆股東由35.25%降至21.72%，不足25%。

鼎晖是中國最大的另類資産管理機構之一，建銀國際是建行（00939-HK）和上海證券交易所（601939-HK）的間接全資擁有的投資服務旗艦公司，而將成爲第二大股東的Fame Mountain Limited以及王娜是否也有同樣深厚的背景？

新焦點的股權架構

值得關注的還有可換股票據轉換價爲0.306085港元，較8月18日收市價每股0.231港元溢價31.37%。而今次配股價爲0.42港元，較昨日(12月21日)收市價0.68港元折讓約38.24%。從溢價到折讓，這段時間新焦點經曆了什麽？

新焦點的股價和成交量從8月末至9月初經曆了一輪“暴漲”。8月31日收報0.232港元，而9月12日收報0.81港元，竟然漲了近2.5倍。之後股價回落至12月21日收報的0.68港元。

新焦點的主要業務是生産銷售汽車零配件；提供汽修養護美容服務；汽配零件的零售分銷。專注于打造汽車後市場服務連鎖網絡，研發汽車綠色照明與電子電源領域的創新産品。目前擁有2016家零售服務門店，10家批發服務網點和2家制造業工廠，其規模和市場占有率在大中華區排名第一。公司從2012年至2016年已經連續虧損5年。2017年上半年實現扭虧賺150萬元(人民幣，下同)。

一般來說，溢價代表建銀國際看好新焦點的前景。建銀國際的持股比例于昨晚的公告中顯示爲5.06%。而且建銀國際認購可換股票據的同時，提名李毅爲非執行董事。

爲什麽董事也是值得關注的焦點？數據顯示，李毅自2007年起一直擔任建銀國際資産管理公司的董事總經理及直接投資主管。在財務和投資方面擁有超過20年的經驗，曾擔任Schroders Asia Limited和渣打亞洲的投資銀行家，曾任的公司有和記地産，香港置地(怡和集團成員)，香港中旅國際和億晶光電（600537-HK）。此外，該人還持牌從事證券期貨受規管活動，是香港創業及私募投資協會中國委員會副主席。

建銀國際安插如此重要的人物在新焦點，也可見對新焦點的用意之深。

（截圖自新焦點8月21日公告）

新焦點的投資焦點在哪？

可換股票據集資淨額爲3450萬美元(約2.67億港元)，配股集資淨額約9.65億港元。有了一大筆錢之後，值得留意的就是新焦點的業務發展動向了。

公司稱，可換股票據集資淨額擬用于拓展汽車零部件及配件的零售分銷，集團的批發業務以及償還向現有債務（包括悉數贖回現有可換股債券）及支付交易文件項下擬進行交易的費用及開支。配股所得款項用作未來潛在收購事項及一般營運資金。

新焦點目前的汽配零銷售批發業務延伸至電子商務。2017年上半年，新焦點的批發服務業收入同比下降16.95%至約1.76億元，去除出售上海追得股權的因素，收入同比增長5.59%。不過毛利則由去年同期的20.15%下跌至9.07%。

公司在9月11日公布，公司正在考慮收購國內一家經營4S店的公司，另外，公司正在成立一家融資租賃附屬，將在中國主要從事提供汽車消費金融服務。如此看來，汽車消費金融服務是一大亮點，而且跟李毅的經曆有很深的契合。

（截圖自新焦點9月21日公告）

曾經沒有投資焦點的經曆

曾經瘋狂的擴張之路讓新焦點成爲兩岸三地的汽車售後市場服務的龍頭。另一方面，把戰線拉得太長，投資過于龐大也讓新焦點頂不住。2012年新焦點的總資産爲16.94億元，總負債高達11.68億元。

2013年，國際資本巨頭鼎晖出資控股新焦點，有了資本撐腰，新焦點在售後市場跑馬圈地更加誇張。公司的年報顯示，2014年年末，公司擁有75家零售服務門店，11家批發服務網點和2家制造業工廠。2015年年末，零售服務門店增加到138家，批發服務網點和制造業工廠數量與上年相同。

不過，門店數量的暴漲並不代表盈利。新焦點2015年虧損擴大1.1倍至9096.7萬元。2016年虧損較2015年擴大35.72%至1.23億元。

新焦點2012-2016年業績（截圖自公司2016年年報）

盲目的擴張其實意味著新焦點其實是找不到發展路線的，虧損刺激了新焦點必須做出改變。

減肥：2016年7月出售虧損的新焦點麗車坊和台灣新焦點的股權；2016年12月出售上海追得股權；全年砍掉40余家汽車服務門店。

發展：門店連鎖網絡的打造依靠與中石化和中石油合作。加大新能源汽車零件的研發。

新焦點開始與中石化合作可以追溯到2014年末。借助中石化加油站第三方管道，新焦點認爲可以縮短布網的時間和成本，而且借力強化了品牌。之後這一模式被複制下來，2015年，增加中石油的合作。新焦點又重新拉開了一場城市市場的突擊戰。公司城市油站汽服連鎖店2015年爲59家，而到2017年6月末，數量增加2倍至177家。

不過這種擴張模式是否真的有效？2017年上半年，新焦點的零售服務也收入下降33.40%至約1.80億元。公司稱，主要是由于出售新焦點麗車坊等股權，去除該因素，零售服務業收入增長11.85%。

新焦點2017年上半年收入

2017年上半年，新焦點收入減少5.81%至6.11億元，實現扭虧賺150萬元。向好的情況否能延續尚未可知。雖然中國的汽車售後市場有巨大的體量，不過沒有清晰的發展規劃，還是難以持久。已經吃過盲目擴張的虧，今後新焦點又是否能找到自己的投資焦點呢？

公司在2016年年報中稱，我們的路線圖非常清晰：城市油站汽服連鎖是我們的核心業務，已經具備了全國複制的成熟模式，面臨快速拓展的機遇；美車驿站電商平台的孵化，追求的是精准、專業、高效，是我們重要的戰略配置；而作爲集團出發點的制造業，是我們的基礎和依托。

正在發展的汽車消費金融服務前景如何？公司的策略如何？靜觀其變。

截至22日收盤，新焦點報0.64港元，跌5.88%，成交591萬股，成交額爲377.6萬港元。

■ 作者：廖艾芬

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