不吃自家康師傅 中國人愛吃南韓泡麵

今年南韓泡麵出口達 3 億美元創下新高，這歸功中國人的捧場。

據南韓農林畜產食品部資料，今年 1 至 11 月，南韓泡麵出口總額達 3.46 億美元，比 2016 年同期增加 31.9%，已超過 2016 年全年出口總額（2.9 億美元）。依目前的增長趨勢估算，2017 年全年出口總額有望創歷史新高。

雖然中國因南韓布置薩德反導彈系統而發起抵制消費的行動，但肚子餓了還是想吃南韓泡麵。根據官方數據，中國為南韓泡麵的最大買家，占出口額的 25.9%。



其次 4 大南韓泡麵進口國依序為 美國（12.3%）、日本（6.6%）、台灣（5.6%）、澳洲（4.4%）。

自 2012 年至 2016 年，南韓對中國的出口 成長 163%，同時南韓對馬來西亞和印尼的出口也成長，但相反的，因為日圓貶值，南韓對日本的出口成長縮減。

中國泡麵市場

根據中國媒體報導，2016 年中國進口泡麵市場中，韓國泡麵市占 35% 總價值 5033.6 萬美元，居市場龍頭，其次為台灣泡麵 (3340.4 萬美元) 和香港泡麵 (1537.5 萬美元)。

根據阿里大數據統計，中國本土泡麵「康師傅紅燒牛肉麵」在 2014 年仍排名線上銷售第一，但隔年便淘汰在 5 名外，直至 2017 年亦無法擠入前五大排名，反而是南韓火雞麵自 2015 年擠入第五名後，2016 年和 2017 年均為線上銷售冠軍。

大韓貿易投資振興公社發言人表示，南韓炒麵口感 Q 彈，而且普遍偏辣，符合中國人口味，而且南韓綜藝節目中也常出現泡麵，美食部落客的介紹和推薦也功不可沒。