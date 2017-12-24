敢挑戰最難的事 賣傘妹變百萬年薪店長

二十七歲的吳敏伶，父母務農兼在市場賣菜，她讀私立高職、科大，卻自立自強從傘店打工開始，一路勇於任事，目前已是連鎖品牌雨傘王四家門市的店長，還加盟一家店，去年年薪一三○萬元，主動擺脫了原本可能走上的魯蛇命運。

個性活潑的吳敏伶有一個哥哥、兩個弟弟，為了不增加家裡負擔，大學四年她都在雨傘王半工半讀，自己賺學費和生活費。

展店頻踢鐵板 靠意志力救回業績

二○○八年，雨傘王在台北公館開了第一家門市，大一的她儘管過去沒銷售經驗，仍挑戰自己成了第一位門市人員。「就豁出去了，拉下臉呀，勇於堆起自己笑容，用最自然的自己去貼近客人。」吳敏伶回憶，剛開始業績就很好，她也努力排除工作和學業的衝突。

「十年前的觀念，雨傘是路邊攤就買得到的東西，妳要花時間在賣雨傘上面嗎？」爸媽心疼女兒花時間打工，尤其賣傘更和她所學的資管專業無關，希望她不要賣。但不想向家裡伸手的吳敏伶，認為賣傘除了時薪還有獎金，沒什麼不好。

大學畢業後，家裡期待她當公務員或工程師，但「因為這行業（雨傘王）剛開始起家，我又是第一個門市夥伴，我從根基開始做起，可以再嘗試看看，繼續往上走。」又想起客人帶著笑容走的成就感，沒猶豫太久，就決定轉正職。

公館店業績穩定，沒多久公司要在新店開新門市，擔子落在她身上，成了新店門市的實習店長。

但挫敗來得很快，沒展店經驗的她可說倉促上路，不只新門市客源不穩，人力不足又訓練不及，蠟燭兩頭燒最終無以為繼，不到半年就關店。

吳敏伶沒有因此被擊倒。四個月後，公司看好新竹市場商機，正招兵買馬，儘管新竹沒親戚，她二話不說，自動請纓隻身到新竹開疆闢土。