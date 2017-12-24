敢挑戰最難的事 賣傘妹變百萬年薪店長

二十七歲的吳敏伶，父母務農兼在市場賣菜，她讀私立高職、科大，卻自立自強從傘店打工開始，一路勇於任事，目前已是連鎖品牌雨傘王四家門市的店長，還加盟一家店，去年年薪一三○萬元，主動擺脫了原本可能走上的魯蛇命運。
個性活潑的吳敏伶有一個哥哥、兩個弟弟，為了不增加家裡負擔，大學四年她都在雨傘王半工半讀，自己賺學費和生活費。
展店頻踢鐵板 靠意志力救回業績
二○○八年，雨傘王在台北公館開了第一家門市，大一的她儘管過去沒銷售經驗，仍挑戰自己成了第一位門市人員。「就豁出去了，拉下臉呀，勇於堆起自己笑容，用最自然的自己去貼近客人。」吳敏伶回憶，剛開始業績就很好，她也努力排除工作和學業的衝突。
「十年前的觀念，雨傘是路邊攤就買得到的東西，妳要花時間在賣雨傘上面嗎？」爸媽心疼女兒花時間打工，尤其賣傘更和她所學的資管專業無關，希望她不要賣。但不想向家裡伸手的吳敏伶，認為賣傘除了時薪還有獎金，沒什麼不好。
大學畢業後，家裡期待她當公務員或工程師，但「因為這行業（雨傘王）剛開始起家，我又是第一個門市夥伴，我從根基開始做起，可以再嘗試看看，繼續往上走。」又想起客人帶著笑容走的成就感，沒猶豫太久，就決定轉正職。
公館店業績穩定，沒多久公司要在新店開新門市，擔子落在她身上，成了新店門市的實習店長。
但挫敗來得很快，沒展店經驗的她可說倉促上路，不只新門市客源不穩，人力不足又訓練不及，蠟燭兩頭燒最終無以為繼，不到半年就關店。
挫敗的前車之鑑，「讓我知道開店要怎樣一步步張羅，怎樣事前安排、建立好組織。」吳敏伶記取教訓，這次更有策略地從人口、客群評估店址，「單純想有這個挑戰自己的機會，我就去試試看。」
殊不知，另一場挫敗，已在前方埋伏。她找來的正職員工，只做兩、三天就離開，一連十五天，都是自己一個人上班。
屋漏偏逢連夜雨，店址開在科學園區旁，裝潢成本、租金壓力大，前半年結算竟小賠，為了撐起業績，她主動聯繫園區廠商福委會，爭取團購訂單；又從服務上下工夫，主動提供送修傘的客人備用傘，甚至願意借傘給在外躲雨的客人。「我相信平常做的微不足道服務，會幫我帶來一些客人。後來真的慢慢發酵，下雨時，總會有人想到妳。」一年後，業績起死回生。
資管背景出身 為公司導入ＰＯＳ
勇於任事的她，除了是品牌開店先鋒，也是救火大將。只要有門市店長離職或店員大換血，都能在該店看到她穿梭忙碌的身影；救火成功後，她又主動向總公司提議開新店。就這樣，舉凡租金、裝潢、人力、貨款成本等開店所需的知識，她從做中學慢慢累積。
一四年，吳敏伶自己也沒想到再次被賦予重任：替公司開發銷售時點情報（POS）系統。但公司沒有資訊人員，這個任務，就落在大學學資管的她身上。
「老闆只跟我講一句話，『連我都沒學過 POS 導入系統，這是非常難得的（機會），要不要嘗試看看？』」受訪時，吳敏伶難得顯現一點無奈說，她剛開始接觸賣傘時，老闆也說她沒賣傘經驗，要不要從零開始學起。「我勇於嘗試，這些事情反正也沒經驗，就豁出去，失敗就失敗。」
每一次遇到挫折，她會在睡前檢視工作內容，有沒有要反省的地方、什麼事情可以做更好。「我是一張白紙，總需要寫上一些失敗跟成功的經驗。不要害怕失敗，讓自己的白紙寫得更滿。」吳敏伶說，只要每次把失敗經驗畫掉，慢慢累積成功經驗，人生就會越來越好。
多麼勵志而溫暖，這是賣傘教她的事。