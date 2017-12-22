羅尤美：川普稅改給甜頭 金融業為最大受惠者

美國參眾兩院同步通過稅改法案，將送交川普總統並有望於節前簽署立法，此為川普總統上任以來首個重大的立法勝利。富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，衡量各產業目前有效稅率與減稅對於企業獲利的影響，金融業將為川普政府推動稅改主要受惠者。

羅尤美表示，美國稅改內容主要為企業稅率將自 35% 降至 21%，並自 2018 年生效，企業替代性最低稅將撤銷，稅改實施前已留在海外的未分配盈餘一次性地視為資金匯回，給予現金 15.5% 及非現金 8% 的優惠稅率，個人所得稅最高稅率降至 37%，但個人減稅措施將在 2025 年底之後到期等。

羅尤美說，高盛證券預估，修改後的法案對經濟的提振效果與先前預估的，將提升 2018 年及 2019 年美國 GDP 成長率約 0.3 個百分點差距不大。然而，減稅政策將導致美國稅收短少，國會預算辦公室 (CBO) 預估，稅改議案將使未來十年美國財政赤字增加 1.455 兆美元。

而衡量各產業目前有效稅率與減稅對於企業獲利的影響，金融業為川普政府推動稅改及監管鬆綁的主要受惠者，搭配美國經濟穩健成長以及聯準會縮表將推升美國公債殖利率走高，有利金融產業後市表現，金融業獲利成長加速亦將助攻金融股漲勢，S&P 500 金融股每股盈餘成長預估將從 2017 年的 6.9% 上升到 2018 年的 15.2%(Factset，12/8)。

此外，包含通訊、消費、工業、能源等有效稅率偏高、內需導向型企業，也將是稅改政策的主要受惠者。尤其通訊產業，與能源股為今年來 11 大產業中唯二下跌的類股，原本 2018 年通訊類股企業獲利預估僅成長 1.1%，在減稅以及廢除網路中立條款之後，獲利可望上修，締造股價補漲機會。

羅尤美表示，美國科技產業相較於多數產業擁有較佳的成長性、較高的利潤率及良好的資產負債表，科技業的創新突破也大幅改變了傳統商業的型態，影響不僅僅在科技產業本身，而是擴及零售、金融、運輸等行業，預期在經濟穩健增長的環境下，具備高成長及創新優勢的科技產業將持續吸引市場目光。

她指出，美國稅改計畫中將提供獎勵企業匯回海外獲利的稅負優惠，醫療類股未被課稅的海外現金充沛，資金回流有機會帶動生技產業併購動能。

整體而言，樂觀看待美國經濟前景。羅尤美說，聯準會將 2018 年經濟成長率預估中值自 2.1% 上修至 2.5%，上半年搭配通膨溫和與延續逐步升息及縮表的貨幣政策基調，有利風險性資產走勢，預期美股在企業獲利成長強勁的支持下可望持續震盪走堅，惟宜留意類股輪動：科技股進入上半年淡季，無連續利多則會有獲利了結賣壓；但資金可能轉入 2017 年落後的能源與通訊、受惠法規鬆綁與企業降稅的金融與通訊股、通膨與利率走高環境有利的金融股等。

羅尤美表示，檢視 2017 年來史坦普五百指數成分股股價表現，即使指數創新高，仍有將近四分之一的成分股股價下跌，因此挑選個股仍是 2018 的重要課題，建議穩健型投資人佈局美國可用一籃子潛力股的組合方式同時掌握三大方向：包括受惠政策利多的族群如金融及工業類股、轉機題材的通訊與能源股，以及結構性題材完整的創新產業如科技類股。