【大行報告】中金：麗珠醫藥(01513-HK)新一期股權激勵保障未來3年增長

中金發表報告表示，麗珠醫藥(01513-HK)公告新一期股權激勵計草案，將确立公司未來3年穩健增長基調，是次激勵計劃是自公司上市以來的第二個激勵計劃，激勵較上一期更廣，且行權條件較為溫和。公司擬向激勵對像共1045人，授予1500萬份A股股票期權，占公告時公司股本總額的2.71%，而行權條件如下，以2017年淨利潤為基數，公司2018年至2020年淨利潤(扣非)增長率不低于9.92億、11.41億及13.12億人民币；2016年(扣非)淨利潤為6.82億人民币，對應2016至2020年復合增長為17.8%。

該行重申麗珠投資邏輯，現有産品保障其2017及2018年增長确定性，研發驅動創新預計2019年陸續有品種上市。二線産品如艾普拉唑、亮丙瑞林微球表現依舊亮眼、并指原料藥盈利穩中有升；單抗和微球平台紮實，管線估值正在重塑；最後是外延併購可期。公司將其控股子公司麗珠單抗的股權架構調整至海外并進行增資，該行認為此舉有望搭建海外研發和對外擴張平台。

考慮到公司業績穩定，且公司研發管線正處于重塑期，中金維持麗珠醫藥H股「推薦」投資評級，目标價為72港元。

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