瀾湄合作專項基金731萬美元支援柬埔寨16個項目

瀾湄合作專項基金柬埔寨首批專案簽約儀式 21 日在柬埔寨外交部舉行。柬埔寨獲得瀾湄合作專項基金 731 萬美元，將用於實施 16 個專案，涵蓋農業、旅遊、電信、教育、醫療衛生、農村發展、文化交流等方面。這是瀾湄合作的第一批專項基金專案，柬方獲批專案最多。

柬埔寨國務兼外交國際合作部部長巴速坤、中國駐柬大使熊波分別代表柬中兩國政府簽字。

巴速坤外長表示，這批專案的落實除將推進柬經濟社會永久性發展，同時將促進本地區經濟社會發展發揮積極作用。

熊波大使充分肯定了瀾湄合作機制的強大生命力和強勁發展勢頭。他說，進程啟動以來，域內六國充分發揮地緣相近、命運相連、經濟互補的優勢，共同推動機制在不到兩年時間裡迅速從培育期過渡到成長期，在此過程中展現了獨具一格的 “瀾湄速度”、“瀾湄效率” 和“瀾湄模式”。

他說，柬埔寨特別是巴速坤外長作為機制首任共同主席為此發揮了無可替代的重要作用。第一批瀾湄合作專項基金專案柬方申報，獲批項目最多，這體現了柬方對瀾湄合作的積極態度和參與熱情。

熊波強調，中方願同柬方等瀾湄國家密切配合，落實好專項基金支持的各個項目，共同打造瀾湄流域經濟發展帶，共同構建瀾湄國家命運共同體，進而為打造中國 - 東盟和亞洲命運共同體作出應有貢獻。

今年年初，中國總理李克強在瀾滄江 - 湄公河合作首次領導人會議上表示，中方願設立 100 億元人民幣優惠貸款和 100 億美元信貸額度，包括 50 億美元優惠出口買方信貸和 50 億美元產能合作專項貸款，用於支援瀾湄地區基礎設施建設和產能合作專案。中方還將設立瀾湄合作專項基金，今後 5 年提供 3 億美元支援六國提出的中小型合作項目。