華爾街投行中的「吃螃蟹」者 高盛要成為比特幣做市商

摘要：據彭博報導，高盛正組建一個團隊，以提供比特幣等虛擬貨幣的做市服務，該業務推出時點可能為明年 6 月底前。此舉將讓高盛成為華爾街首家為虛擬貨幣提供做市服務的大型投行。

在對待比特幣的態度上，高盛可能是國際投行最開放的一家。

彭博援引知情人士稱，高盛正在組建一個團隊，以提供比特幣等虛擬貨幣的做市服務，這一業務推出的時點將在明年 6 月底前。

此舉將讓高盛成為華爾街首家為虛擬貨幣提供做市服務的大型投行。彭博報導稱，目前高盛正在研究相關的安全問題以及如何託管虛擬貨幣的問題。至於做市業務具體放在哪個部門，高盛還未做出決定，不過一個可能是它將歸於 FICC 業務下面。

在華爾街投行中，高盛對比特幣的態度相當積極。在 12 月 11 日芝加哥期權交易所 (Cboe) 比特幣期貨上線的幾天後，便傳出高盛也試水比特幣期貨的消息，只不過對於需要清算比特幣期貨的客戶，高盛提出收取 100% 的保證金。

在 11 月初，當外界的質疑隨著比特幣價格持續飆升而高漲的同時，高盛 CEO Lloyd Blankfein 則表示，不能完全否定虛擬貨幣的價值。華爾街見聞此前提到，Blankfein 表示：

我熟讀歷史，我知道曾經有那麼一段時間，一枚值 5 美元的硬幣就應該有 5 美元等值的黃金含量。而現在我們有了紙幣，其價值完全由發行法幣的主權信用來支撐... 也許在新的世界裡，新貨幣的價值應該由公眾共識來支撐。

如果高盛的虛擬貨幣做市服務推出，那就意味著繼比特幣期貨交易上線後，原本由極客主宰的虛擬貨幣得到越來越多專業投資者和投行的關注，整個市場的規則有面臨被改寫的可能。

金融機構相對非金融投資者最大的優勢在於，它們享有資金成本優勢，受限於較低的資本要求。除此之外，更為重要的是，金融機構還掌握了信貸的決定權。

當金融機構們帶著便宜的資本和加槓桿的工具來到虛擬貨幣世界，屬於比特幣的「超級強周期」才真正開始。

『新聞來源／華爾街見聞』