台股盤前─台幣偏強再掀資金行情？先看內資當家引領中小型股補漲

台股昨 (21) 日狹幅震盪但由紅翻黑，10500 整數心理關卡再度失守，終場加權指數下跌 15.55 點，以 10488.97 點作收，量能持續縮至千億元之下僅剩 981.69 億元，今 (22) 日開盤前，觀察到美股持續溫和上漲，法人認為，昨日大盤收盤仍略增量並站上下彎月線，預料短線不至於大幅走弱，仍將在 10500 點左右狹幅震盪，隨著外資陸續休假內資當家，中小型股將更有表現空間。

三大法人昨合計賣超 12.95 億元，其中，外資賣超 24.58 億元，投信買超 2.43 億元，自營商買超 9.2 億元，外資近 20 個交易日中，就在現貨市場賣超多達 19 日，不過，法人指出，台指期結算後外資新開倉即大舉布局多單來到淨多單 4.5 萬口，不排除外資放假歸隊後，將展開一波積極的布局。

美股方面，道瓊工業平均指數昨收高 55.64 點或 0.23% 至 24782.29；Nasdaq 指數收高 4.40 點或 0.06% 至 6965.36；S&P500 指數收高 5.32 點或 0.20% 至 2684.57；費城半導體指數收低 13.63 點或 1.06% 至 1271.81。

新台幣對美元匯率收盤價已連續 3 天站上 2 字頭，昨日收 29.988 元更創下逾 3 年新高，分析師認為，只要新台幣偏強，資金行情仍不會退燒。

另一方面，11 月貨幣總計數連 6 個月「黃金交叉」，亦即股市資金活水充足，有助形成台股支撐。

業界傳出，微控制器 (MCU) 指標廠恩智浦 (NXP) 近期罕見在傳統淡季漲價 5% 到 10%，加上另一大廠意法半導體 (ST) 近期交期再度拉長，有產品已漲價 1 倍，價格趨於混亂，市場出現炒貨現象，將有利於相關業者如盛群、新唐、義隆、凌通、松翰和偉詮電等台系 MCU 廠乘機卡位搶單。

無線充電晶片供應鏈指出，聯發科旗下立錡近期在中國大陸深圳推廣無線充電產品，率先支援蘋果、三星和無線充電聯盟 (WPC) 三大標準，明年上半年搶攻商機。

法人圈傳出，蘋果第一季雖然減少投片量，但空出來產能很快就被其它客戶搶光，其中，轉投資 IC 設計服務廠創意接獲比特幣挖礦特殊應用晶片急單並增加投片量，是讓台積電先進製程維持滿載主因之一。

大陸電子級玻纖廠傳下月調漲電子級玻纖紗，台商玻纖業界也樂觀明年上半年淡季不淡，業者直指確實感受紗源供不應求，就看台灣龍頭南亞塑膠是否同漲，若有動作一定跟進，相關業者有富喬、建榮和德宏。

德誼總經理杜偉昱表示，9-11 月 i8 系列與 iX 合計銷量，比去年同期的 i7 系列多 20%，預期 iX 強勁買氣將能延續至農曆年後。

投信指出，台股今年從「無基之彈」走向「有基行情」，隨著全球經濟向上成長趨勢不變，對於明年台股沒有看壞的理由。