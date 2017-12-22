西班牙危機捲土重來：加泰羅尼亞獨立派在大選中贏絕對多數

摘要：據出口民調顯示，當地時間 12 月 21 日舉行的加泰羅尼亞議會大選結果出爐，獨立派以微弱優勢獲得絕對多數席位，西班牙危機或捲土重來。

據出口民調顯示，加泰羅尼亞議會選舉結果大體出爐，獨立派組成的議會團體在大區議會的 135 個議席中，獲得 70 個席位，贏得絕對多數地位。

這是 10 月份加泰羅尼亞獨立危機以來的一次民意測驗，以驗證加泰羅尼亞當地居民的獨立或統一意願是否有微妙變化。結果顯示，在 550 萬選民中，有 68.32% 的人參與了投票，投票率比 2015 年曾創出歷史新高的紀錄還要高出 5 個百分點。

本次選舉中，儘管獨立派席位從 72 降至 70，但當地民意依然偏向獨立。由中右派 Junts per Catalunya、加泰羅尼亞共和左翼黨和極左派 CUP 和組成的獨立派議會黨團，分別獲得 34、32 和 4 個席位。獨立黨派表示，這次投票結果，是對馬德里直接通知的拒絕，未來將繼續走向獨立。

不過值得注意的是，堅持統一的中右翼西班牙公民黨（Ciudadanos）卻成為此次大選中獲得議席最多的單一政黨，得到 36 個席位。

加泰羅尼亞議會議席分布（來源：法新社）

加泰羅尼亞自治區前主席，此前被西班牙首相拉霍伊廢黜的普伊格蒙特在布魯塞爾召開新聞發布會，對獨立派在議會中取得的勝利表示祝賀，並稱「這是毫無爭議的勝利，沒有人能否認」。目前，普伊格蒙特正居住在比利時布魯塞爾。

普伊格蒙特表示，現在是「共和國」退出君主制（憲法 155 條）的時候了。此前，西班牙中央政府使用憲法第 155 條，直接接管了加泰羅尼亞地區。

選舉結果出爐後，歐元短線急跌 0.42%，跌至 1.1825，市場對西班牙政治危機回爐的擔憂立即升溫。

而西班牙 10 年公債的利率也短期飆升，說明在獲知加泰羅尼亞選舉結果後，市場出現恐慌情緒而大舉拋售西班牙公債，造成該國公債價格下跌。

『新聞來源／華爾街見聞』