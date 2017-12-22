奢侈名錶都被中國人買走了？瑞士錶11月出口至中國規模大增40%

摘要：11 月，出口至中國的瑞士錶增幅接近三年來最大。德勤預計，儘管對奢侈品的消費總量僅僅在全球占 10%，但中國消費者對奢侈品的購買高於美國和歐洲之外的任何國家和地區。

最新一批奢侈品名錶的買家，可能大部分來自中國。

瑞士鐘錶工業聯合會日前公布，出口到中國市場的瑞士鐘錶在 11 月的增幅高達 39.8%，在六大主要市場中增幅最大，是接近三年來的最高增幅。

出口增幅次高的是日本市場，當月增幅為 22.5%。出口至美國和英國的瑞士鐘錶則分別下滑 0.4% 和 1.9%。

（圖片來自瑞士鐘錶工業聯合會報告）

德勤預計，儘管對奢侈品的消費總量僅僅在全球占 10%，但中國消費者對奢侈品的購買高於美國（占比 25%）和歐洲（占比 20%）之外的任何國家和地區。

彭博援引 Bank Vontobel AG 分析師 Rene Weber 稱，品牌在中國人眼中占據重要地位，而美國在奢侈品手錶方面則是一個欠發達的國家。

周四，Swatch 蘇黎世股價小幅上漲，當前漲幅報 0.53%，Richemont 股價當前漲 0.68%。

隨著中國出境遊客增長進入平台期，海外線上購物途徑不斷增多，奢侈品品牌也開始入駐電商乃至社交平台，再加上人民幣貶值一定程度上削減了境外消費的吸引力，發生在境外的奢侈品消費正在慢慢「回國」。

而在中國，奢侈品的消費主力包括年輕消費者、女性消費者和兒童：

年輕消費者。巴克萊指出，千禧一代中驅動了中國的大型商場的大部分增長，尤其是其中的富二代。受其調查的一家商場指出，相比於 2015 年，2016 年該商場的消費者平均年齡下降了 5 歲。

女性消費者。女性消費者依舊是 VIP 的主力。

兒童。這是新出現的消費群體，但是 2016 年在服裝銷售方面表現最佳的群體，增長了 7%（雖然整體依舊占比較少）。而包括 Burberry、Dior、Armani、Moncler、Gucci 和 Fendi 在內的品牌都在積極參與兒童線的設計。

『新聞來源／華爾街見聞』