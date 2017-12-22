美股盤中─減稅後 企業有意加薪 道瓊上漲逾120點

美國股市週四中場上漲，有企業說，他們將使用減稅所得為員工加薪並進行新的建設。

Comcast，波音，AT&T 與富國銀行均宣布為員工加薪，也宣布了其他支出項目。Comcast，AT&T 與富國銀行股價上漲。波音股價則下滑。

台北時間 00:48

道瓊工業平均指數上漲 117.95 點或 0.48% 至 24844.60。

Nasdaq 指數上漲 24.06 點或 0.35% 至 6985.02。

S&P 500 指數上漲 10.70 點或 0.40% 至 2689.95。

分析師說，這些大型企業都將因降低公司稅而獲利。降稅確實可望推升經濟。

週三，眾院議員通過法案，將把公司稅由 35% 降低至 21%。參院則已於週二通過了該法案。預期川普總統將會簽署該法案成為法律，讓共和黨獲得一重大勝利。

因預期降低公司稅，今年以來股市大幅上張，S&P 500 上漲了 19.7%。

分析師說，減稅將能支撑 2018 年的經濟成長，為消費與資本支出加把勁。資本支出正自 2015 年低點復甦，當時由於美元走強及物價下跌，壓縮了商品與出口企業的獲利，資本支出因而大減。

週三，美國股市少有變動，但仍創新收盤高點。道瓊距週一所創新高點僅 0.6%。S&P 500 與 Nasdaq 亦較歷史高點低了約 0.6%。

分析師說，季節性聖誕老人漲勢已來到，預期有助阻止股市於年底前回檔。經濟數據並未發出警告，股市往上突破次數多過往下跌破次數。