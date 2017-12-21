5G官方硬體規格出世！涵蓋低、中、高頻譜

全球第一個真正的 5G 規格出爐了。今天 3GPP 成員已經決定要全面改變蜂窩網絡。第三代合作夥伴計劃（3GPP）的成員已經正式批准了非獨立（NSA）5G 新無線電（NR）標準的硬體規範。從書面表格到實體規格，這項批准是硬體規格改進的巨大飛躍。

3GPP 是一個管理蜂窩標準的組織，在葡萄牙里斯本的會議上正式簽署了關於 5G 的第一個規範（特別是 5G NR 標準）。3GPP 官方推特已經宣布，5G 據報導將涵蓋從 1GHz 以下到 50GHz 左右的低、中、高端頻譜的支持。實際的規格將在本週稍晚在該組織的官方網站上公佈。

3GPP 在推特上宣布 5G 規格出世 （圖取自 3GPP 推特）

高通 (QCOM-US) 和全球其他許多公司，他們在加速時間表上努力工作讓其實現。這些公司可能需要一段時間來建立一個能夠處理 5G 無線網路速度的網路。此前，國際電信聯盟（ITU）和 3GPP 正式定義了「4G」網絡，在移動時提供 100 Mbps 數據速率，在靜止時提供 1 Gbps 速率。

3GPP 表示，NSA 5G NR 規格今天被批准。RAN 主席 Balazs Bertenyi 稱之為「在極短時間內取得的令人印象深刻的成就，榮耀歸屬於工作群組」。

雖然這是推出 5G 無線電話和網路的重要一步，但 3GPP 組織的工作還沒有完成。他們還必須批准獨立（SA）5G 規格。