iX催出換機潮 德誼下半年iPhone手機加配件年增逾3成

蘋果 10 週年紀念機款 iPhone X 上市催生出換機潮，遠傳 (4904-TW) 旗下德誼數位總經理杜偉昱今 (21) 日指出，下半年 iPhone 整體業績較去年同期成長逾 2 成，加上配件成長逾 3 成；看好到農曆年前銷售旺季，蘋果及非蘋智慧手機將同步放量，挹注明年首季營運。

德誼今日同時宣布 2018 年全新經營管理團隊，遠傳行動裝置管理處副總趙憶南將自明年 1 月 1 日起接任德誼總經理，杜偉昱則將轉任遠傳個人用戶業務暨行銷事業群行動裝置管理處副總經理。

遠傳行動裝置管理處副總趙憶南將自明年 1 月 1 日起接任德誼總經理。(圖：德誼提供)

杜偉昱表示，德誼一直以最優質品牌專賣店為目標，不僅提供最完整的系列產品，也不斷帶給消費者便利、專業的服務，對新任總經理趙憶南充滿信心，相信擁有豐富通路經營經驗的趙憶南，將可持續深化服務能力。

趙憶南強調，明年將透過全新的裝置維修保固規格、布局新通路及提升服務品質，持續強化消費者指名度。

根據德誼調查顯示，DE Care 人損保固服務自 i X 上市以來，搭售率達 5 成，全年 MacBook 產品搭售成長 2 倍，明年開始將擴大人損保固範圍，除 MacBook / iPhone / iPad 外，Apple Watch 也適用。

杜偉昱指出，德誼旗下蘋果授權全台通路共有 41 家門市、7 家維修中心，非蘋專賣店 20 多家，近期攜手小米開設小米專賣店，在台南、高雄之外，明年將再開設 3-4 家，地點包括新竹、新北、台北三創等。