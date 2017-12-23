AI熱潮　會不會只是一場泡沫？

作者：陳良榕 攝影：達志影像／路透社提供

就像 100 年前的電力、20 年前的網際網路一樣，AI 也會改變每一個產業。當大小企業都高喊要投入 AI，也引發了幾個全新的擔憂。

在電腦視覺、語音介面之外，深度學習將更進一步走入每個企業內部，改善營運流程。

例如，最近微軟亞洲研究院與香港一家大型航運集團戰略合作，用 AI 改善物流效率。結果才進行一個多月，一年已經可省下接近 1 千萬美元。

「他們很驚訝，結果跟我們買了更多雲端服務，」亞洲研究院副院長劉鐵岩說。

另一個合作，則是與北京一個國際級的大型私募基金，做 AI 操盤的模擬研究。（中國並未開放純人工智慧的基金進入金融市場）

擔憂１：AI 造成新貧富差距？

劉鐵岩導入最新的「符號學習」技術，結果效果好到他想回頭去檢查，算式是不是出問題，「太可怕了，真的有這樣的 secret formula（獨門祕方），收益就太高了。」

這些，引發一個全新的擔憂。由於機器學習人才已成為稀有財，許多人擔心，如果這些人都被大科技企業席捲一空，改善效果又如此顯著，企業間的貧富差距，豈不一夕間被放得更大？

美國《連線》雜誌訪問的一家 AI 新創公司執行長就抱怨，Google、臉書、亞馬遜、微軟加上英特爾，「五家雇走所有的 PhD，也擁有所有 PhD 科技。」

令人意外的是，奉行儉樸哲學，常被 Google、微軟人笑「小氣」、「像軍校」的亞馬遜，竟砸最多錢挖人。

根據薪資研究機構 Paysa 今年 4 月的調查，亞馬遜一年投資 2.28 億美元來做 AI 人才招聘，比第二名 Google、第三名微軟的總和還多。

位於西雅圖的亞馬遜新總部，空地上，五層樓高、裡面眾滿奇花異草的三顆鋁球為最醒目的地標──「生態圈」。（王建棟攝）

花這麼多錢儲備人才，為什麼在各式各樣的 AI 學術競賽，例如 ImageNet 等，都看不到亞馬遜研究員的名字？

AWS 人工智慧總經理伍德（Matt Wood）笑了出來，他說，「我們的哲學跟其他公司有點不大一樣。」

他強調，亞馬遜一切以顧客的需求為出發點，雖然有上千個 AI 科學家，但都跟工程師與產品團隊緊密合作，解決顧客的實際問題。「我們是故意這樣做的，我們不會打造巨大象牙塔，上千個人在那裡空想，我們的人會出去真正幫助顧客，這是很大的不同。」

亞馬遜的務實哲學，體現在 11 月發表的一系列 AI 輔助開發工具。例如大幅簡化機器學習訓練流程的 SageMaker，甚至還有一台具備深度學習功能的無線攝影機「DeepLens」，供開發者實際操練深淺不一的電腦視覺模型。

亞馬遜的目標是「讓人工智慧權力下放」（Democratizing AI），讓更多新創或是技術水平不高的公司，也能開發自己的 AI 技術。

「我們希望讓一般開發者可以具備資料科學家一樣的能力，」AWS 全球行銷副總凱爾曼（Ariel Kelman）強調。

來源：《天下雜誌》 638 期

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