謝金河：台股開始度小月

【文／謝金河】

二○一七年即將走入歷史，很多投資機構及媒體紛紛為投資人尋找二○一八年的投資新世界，最具代表性的是盛寶銀行（Saxo Bank），最近提到比特幣在二○一八年會飆向六○○○○美元，市值挑戰一兆美元，然後在中國及俄羅斯聯手打壓下，最後崩跌回到一○○○美元的成本區，同時盛寶還預告騰訊市值會率先挑戰一兆美元，超越蘋果，成為地表上市值最大公司。

不管什麼預測，大家都有一個共識，二○一八年全球股市會震盪激烈，相較二○一七年的全球股市平順，二○一八年會是大起大落的一年，最近經濟學人也預告二○一八年全球潛伏著很多未爆彈，會是一個神經緊繃的一年。

台股在二○一七年穩穩當當走到一○八八二，創下史上最長萬點紀錄，但是到了二○一七年尾，大家赫然發現台股腳步沈重，好像走不動了，最大原因是把台股推進上萬點的外資把台股當成提款機，近三個星期淨賣超台股八一四億元，十二月以來，外資淨匯出十．七億美元，台股少掉外資加持頓時變得全身無力，這其中遭到外資猛力砍殺的是大立光、鴻海，最近台積電也感受到壓力。

這三大權值股中，又以大立光一口氣從六○七五元跌到四○七○元最嚴重，股價下挫三成以上，而鴻海從一二二．五元跌到九○．五元，跌幅也超過二五％，台積電跌到二二二．五元，沒有進一步下殺，這三大外資力捧的權值股有大立光、鴻海率先跌破年線，這是大立光兩年來首度遁入空頭市場，鴻海也是輕鬆跌破年線，這都預告台股指數空間有限。在三大權值股失靈的情況下，也預告了台股到二○一八年農曆年前很可能是一個度小月的格局。

這個期間大家第一個優先看美國稅改方案在參眾聯席會上的表決，二十日眾議院已經以二二七對二○三家通過，參議院也可望順利過關，稅改內容是企業稅從三五％降為二一％，個人所得稅最高稅率從三九．六％降到三七％，這個稅改內容定案後，已經充分反應稅改利多的美國股市到底會不會出現開高走低的戲碼？

美國稅改怕是利多出盡

大家要知道，美國股市從金融海嘯迄今，經歷了九年大牛市，累積的漲幅實在十分驚人，例如道瓊指數從六四六九．九五漲到二四八七六．○七，漲了二八一％，S&P 500 漲了三○一．八％，Nasdaq 漲四四八％，這其中有 FAAMG 的 Nasdaq 100 指數大漲了五二一％，而最可怕的費城半導體指數足足漲了七倍，美股經歷了九年大牛市，其實基期已經很高，美國即便通過稅改，我的看法是上檔也可能有限，最怕利多出盡效果。

至於亞洲股市，從金融海嘯到現在，漲幅也是淋漓盡致，像印尼股市從一○八九．三四漲到．六一七六．四五，也大漲了四六○％以上，其他如印度漲了三．四倍，菲律賓漲四一○％，泰國漲三五五％，連日本也漲了二三四％，南韓及新加坡都漲了一八七％，香港恆生指數今年漲超過三萬點，累積漲幅是一八三％，台股從三九五五．四三漲到一○八八二．六五，台股只是後段班，如果扣掉台積電上漲所占的漲幅，台股可能有數百檔股票在這一波史上最長萬點行情中靠邊站。

對照國際股市在過去九年如長江奔流般的大漲特漲，很多科技股一七年創下的漲幅已到十分驚人的地步，像盛寶銀行說騰訊一八年市值會挑戰一兆美元，一七年從一八九．七港元漲到四三九．六港元，已大漲一三一％，現在市值三．八兆港元，騰訊的ＰＥ已高達八一．七倍，如果再漲一倍，實在很難以想像。

像一七年十分風光的 Nvidia 從一一一．四三美元漲到二一八．七六美元，大漲一○四．九％，如果回到兩年前的三二．九六美元來算，兩年漲了五六三．七％，這都是非常驚人的大漲幅，任何一檔股票都要面對成長的極限，最近 Apple 漲到一七七．二美元，市值來到九○九七．九九億美元，一兆美元似乎就在眼前，不過最近野村旗下的券商 Nomura Instinet 分析師跳出來說蘋果股價已經到頂，把目標價從一八五美元調降到一七五美元，今年以來，蘋果股價上升了五二％，野村的分析師認為蘋果 iPhone 大好，已充分反應在股價上，這是蘋果罕見被調降目標價，也是一個春江水暖鴨先知的預警。

蘋果未跌供應鏈先倒

但是蘋果股價未跌，零組件供應鏈的崩跌，也是一個警訊，大立光股價暴跌，把兩岸三地上市的光學股全部都拉下來，今年第三季台灣的光學類股率先大漲，大立光創下六○七五元天價，市值來到八一四六億元，晉升為全台第五大市值企業，玉晶光也漲到五九六元、亞光漲到一四三元，其他如先進光八七．四元、佳淩五四．五元、今國光六一．二元、聯一光也漲到六六．八元。

來源：《先探投資週刊》 1966 期

更多精彩內容請至 《先探投資週刊》