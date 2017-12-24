布局2018年會大漲的潛力股

【撰文／黃清照】

大盤從 10882 修正到 12 月 7 日的 10322 點是中期底第一隻腳，之後配合日 KD 交叉向上，進行約八天的震盪走高行情，但因外資調節先前我告知的四大權值股：台積電、鴻海、聯發科、大立光，使指數無法跟上再創新高的道瓊、那斯達克，甚至都跟不上德國、日本的趨堅格局，純表面看的投資人會覺得台股超弱勢，這是外行人看法，內行人卻高興得很，因依過去台股跟美股的正相關來看，只要美股創新高，台股最後都會跟進上漲而不會掉隊，頂多是時間差的落後，而這一種時間差的落後，內行人卻樂得很，因這樣放空的人信心會更堅定的放空。

今年軋空行情較去年 11 月中啟動，我判斷約落後一個半月，慢在元旦後高融卷股會開始軋空，另部份持股者也會因這一種拉長擴底時間而信心動搖把持股殺出，如此內行人可以吃到更便宜的籌碼，相對風險就會較小而利潤當然就會較大，我判斷本周是元旦假期後啟動另一波上漲行情的最佳加碼點，建議讀者把握撿便宜的機會，不用怕。

美股漲翻天、日、德及新加坡、印尼也展現超強勢，台股不是不漲，是高手刻意壓盤，本周若有利空回馬踢測 10408～10308 是元月效應上漲行情的最佳布局點：道瓊 12 月 15 日大漲 143 點創新高、12 月 18 日又漲 140 點再創新高、那達大漲 58 點也創新高、美股漲翻天，東南亞的印尼也創新高、新加坡展現強勢維持在高檔，德、日從回檔的低點又上漲到先前的高點，而台股只從 10322 漲到 10577 屬落後低估，10322 點是中期底的第一隻腳，我判斷本周若有利空再踢回來測 10408～10308 是元旦假期後啟動元月效應上漲行情的最佳買點。

因道瓊本益比約 21 倍，殖利率約只有 2％，尤其那達本益比達 43 倍，但台股本益比約 18 倍、殖利率約 4％，比美股條件更好，近來只因蘋概股的台積電、大立光、鴻海及聯發科被外資壓抑著，而美律、業成、台郡、可成、TPK 還在擴底，使指數無法明顯上漲，但這是好事，因指數拉長擴底時間，把底部打得更扎實，另也把浮額換手的更乾淨，這更有利元旦假期後的另一波上漲行情啟動。

原則上蘋概股除了 3D 感測的穩懋、全新、精材、IET-KY(4971)、康控 - KY 及光學股超漲外，其他的蘋概股已回到物超所值的好買點，另從印度、印尼、新加坡都能展現強勢及本益比超高的日股維持高檔來看，台股中的雙低股將是 2018 年的大飆股。

現在已是 12 月中下旬，內行人從國內最大壽險公司的李長庚表示：壽險公司已開始在對近兩年來漲幅已大達波段獲利滿足點，開始準備獲利了結，而今年以來如台積電、大立光、工具機、矽晶圓、3D 感測及如創意、原相皆出現不可思議的大漲幅，這應該是代操跟壽險公司今年來加碼 6 千億共同拉抬的結果，而內行人從李長庚這種談話就知道要從哪些超漲股撤出，近來台積電、大立光、鴻海的大跌，應該不是只有外資在賣，而是漲幅過大達到壽險公司的波段獲利滿足點，而賣出的結果才下跌。

所以我判斷矽晶圓 (環球晶、台勝科、合晶、漢磊) 、工具機 (亞德克、上銀、直得) 及如原相、創意跟 3D 感測 (穩懋、全新、精材、IET-KY、康控 - KY) 及嘉聯益、宣德、良維、力山、百和 - KY、達邁，這些都因漲幅過大脫離基本面，未來會被壽險公司及內行人倒貨，先前的旺宏、南亞科會大跌應該也是被壽險及大戶倒貨所致。

當然這一些超漲的族群大戶還在裡面，在元月效應下，會像過去玉晶光在 500～596 及美琪瑪在 120～154.5、旺宏 60.9～52 上下大幅震盪吸引帽客介入搶短或當沖，且經多次的交叉掩護出貨後，才會作頭向下殺，自認藝高膽大者可少量 5～10％掌握大波動的差價或當沖，但務必嚴設停利點。

陸股將是 2018 年最具上漲潛力股，滬深 2X、上證 2X 漲勢將再起，做現金併購及獲新訂單的低本益比股，將是 2018 年的飆股，看好矽格、金山電、欣銓，連兩季進入旺季且低估的東陽、堤維西、胡連、廣華將是元月效應上漲行情的主軸：讀者可以圖二看出那斯達克從 A、B、D、F 持續創新高來看，處在相對高點，而圖三的上海 A 股從 A 修正到 B 剛好測半年線、年線的 3475 到 3398 的支撐區，且處低基期，而 C 的 DIFMA CD 不久後將交叉向上，將是另波上漲的最佳買點。

來源：《萬寶週刊》 1260 期

更多精彩內容請至 《萬寶週刊》