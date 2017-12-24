平均19歲電競戰隊　靠輸家心法奪世界冠軍

文●呂晏慈

11 月 26 日，台灣電競隊 SMG，在手機遊戲《傳說對決》國際賽中，奪下世界冠軍，這是自 2012 年台北暗殺星取得《英雄聯盟》總冠軍後，暌違 5 年，再次由台灣隊贏得電競比賽金杯。

故事的主角，是支平均年齡 19 歲、成軍不到半年的 5 人團隊。他們的對手，是擁有一群專業分析師及前電競冠軍教練團支持的韓國隊和泰國隊。

「這些人當初我只認識 1 個，其他人聽都沒聽過。」《傳說對決》賽事總監丁至剛說。

然而，這支無名軍團，卻從初期不被看好，靠著 3 個心法，在不到半年內，打敗另外 11 支外國隊伍，成為世界冠軍。

心法 1：團隊優先

賽內不吵架、失誤事後檢討

團員李浚祺回憶，他剛加入時，距離職業聯賽不到 1 個月，5 個人卻連最基本的默契都沒有，連遇到路人團都會輸。

在遊戲中，他們操控 5 個角色，推倒敵方主堡取得勝利。李浚祺在遊戲中負責消滅野怪（編按：消滅就能獲得獎勵的怪物）賺經驗值，並支援隊友偷襲敵人，不過，因為他聽不懂指令，無法即時支援，常讓其他隊友面臨以 4 打 5、最後被包夾消滅的窘境。

以前他靠單兵操作取勝，習慣先打野怪、再看狀況協助隊友，不過這種打法面對更強的職業對手時，不再管用了。

「這個遊戲的團戰只有短短 4 秒到 15 秒，他如果可以早一點吃完野怪，就算只是提早 3 秒鐘，這樣對整個戰局也會不一樣。」團員陳亮誌說，當時為了跟李浚祺培養默契，他們用練習找配合的手感。

「那一、兩個禮拜沒日沒夜的打，從凌晨打到白天，睡覺完起床就打，肚子餓吃飯、吃完飯繼續打，打到累到不行才去睡覺，」陳亮誌說，1 天至少打二、三十場比賽，持續超過 12 個小時。

李浚祺也改變打遊戲的方式：團隊優先，只要隊長下指令，就放棄自己打到一半的野怪，立刻前往支援。不過，要讓自己完全相信隊長的判斷不容易，因此，他們花大量時間討論戰術，指出彼此缺失。

相較其他隊伍，比賽時經常和自己的隊友互飆髒話、到第二場比賽還在檢討上一場的失誤，他們有個默契，在戰場上只要專心殺敵，賽後再花更多時間來檢討。

「比賽的時候比較不能噴（編按：責罵）隊友，一噴就輸啦！」李浚祺說，「（發生失誤）事後我們再來講，當下講沒有意義，只會陷入黑洞而已。」

心法 2：認同角色分配

拿劍變舉盾，同樣重要

團員中年紀最大的鄭至隆，是負責「舉盾」的輔助角色。他坦言，入團前自己一直是拿劍的，根本沒想到會變成輔助，一開始無法跳出主角變配角的心理失落。但因為他們只有 5 人，沒替補隊員，而其他成員又比他更不擅長舉盾，只好讓他擔負隊上的輔助任務。

起初他忿忿不平，就算扛著盾，還是用以前攻擊的打法，「憑什麼要我舉盾，我拿劍這麼強，我那麼會砍人，你要我去舉盾。」但結果卻是，被敵人包圍起來砍死。

鄭至隆說，舉盾的辛酸是，攻擊力低，卻得在最前線面對攻擊力最高的敵人。雖然一開始不太甘願，但他逐漸意識到，倘若沒有即時擋住攻擊，後面 4 名隊友就沒辦法打，「若我這個盾牌沒有舉好，他們的劍很容易就會被折斷了，」雖然以前能快速累積殺敵的成就感，不過，對團體戰來說，自己變得更強，就有更大勝算。

心法 3：保持輸家心態

當挑戰者，才能有最強水平

他們成軍以來，就一直秉持一個應戰哲學：永遠把自己想成聯賽中最爛的隊伍。因為唯有用挑戰者，而非被挑戰者的心態面對對手，才能在每次迎擊時，激出自己的鬥志與潛力，打出更強、更進步的水準。

正因為如此，當他們遭遇挫折，反而能迅速的重新振作、起身迎擊。

他們原本頂著台港澳聯賽冠軍的光環，到韓國參加國際賽，未料在賽前練習時，因為出國前太久沒比賽、手感不好，慘敗給韓國與泰國。

「每次遇到重大的事情，我們都會跌入谷底，發現自己根本不是最強的，反而開始有很大的壓力，push（推）我們更積極訓練，」隊長黃成在說，眼見比賽已不到 3 天，卻被打得毫無還手之力，心裡雖慌卻不亂，反而迅速的再跟其他隊伍約比賽，利用更多練習重拾手感。

在《傳說對決》裡，有「順風」及「逆風」兩個術語，順風代表我方能壓著對手打，逆風反之。自登板職業聯賽後，SMG 幾乎沒在正式比賽輸過，但讓他們維持高勝率的背後，其實是用「輸家心態」在支持。

「我帶他們，從來都不想把他們當成冠軍隊伍在帶，」教練給他們的心理教育是，永遠不要把自己當世界冠軍，把自己當成是最後一名，面對每個對手，我們都是挑戰者，不是被挑戰的，「因為你只有當挑戰者的時候，你才會進步，才會打出更強的水平。」

來源：《商業周刊》 1571 期

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