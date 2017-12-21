慶云遭認定為老鼠會公平會籲依法退貨還款

慶云公司以俗稱老鼠會的「變質多層次傳銷」方式銷售骨灰罈，經台灣高等法院台中分院二審判決有罪。公平會今 (21) 日指出，為維護傳銷商權益，已要求慶云公司依法於解除或終止契約 30 日內辦理退貨還款。

所謂的「變質多層次傳銷」主要是以介紹他人加入為獲利來源，而不是真的販售商品，坊間稱為「老鼠會」。多層次傳銷主管機關公平會調查，慶云公司報備銷售每件單位成本 10,000 元之骨灰罐，其中下線傳銷商推薦獎金即達 8,000 元，非屬商品成本。同時，慶云公司骨灰罐成本 2,000 元，僅占銷售價格 46,000 元之 4％ ，傳銷商招募 1 名下線即可獲獎金 8,000 元，獎金達商品成本 4 倍，涉及變質多層次傳銷。

由於變質多層次傳銷涉及刑事責任，公平會移請苗栗地檢署偵辦，經二審判決，台中高分院認定慶云公司違反多層次傳銷管理法第 18 條變質多層次傳銷之禁止規定，負責人陳慶雲遭判有期徒刑 3 年、妻子鄒淑芬 2 年，慶云公司科罰金 5000 萬元。

公平會指出，為維護傳銷商權益，已要求慶云公司倘有傳銷商辦理退出退貨，應依法於解除或終止契約後 30 日內辦理退貨還款。而依多層次傳銷管理法第 20 條及第 21 條規定，傳銷商應以「書面」通知慶云公司解除或終止契約。

公平會指出，網站已備有解約相關書面範例可參考，呼籲慶云傳銷商可加以利用，公平會也將密切注意本案後續發展。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』