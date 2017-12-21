台股盤中─櫃買指數漲勢亞股最強 多方人氣聚焦股后爭霸

在昨 (20) 日台指期結算超乎市場普遍預期下，早盤部分大型股持續走穩在盤上，扮演撐盤角色，台股指數今 (21) 日上漲逾 20 點開出，最高來到 10545 點，盤中守住 10500 點關卡，漲逾 0.2%，櫃買指數漲逾 0.8%，在亞股中最為強勢，顯然中小型股持續有積極買盤搶進。

股后爭霸戰是今日盤面最受矚目焦點，精華在昨日強漲 9.27% 收 955 元，股價、市值、成交值都創掛牌以來歷史新高後，今日盤中一度大漲超過 6%，衝破千元大關最高來到 1025 元，持續與精測搶股后位置。

精華相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

在精華帶動下，金可 - KY 盤中漲幅達 6% 之上，就連光學鏡片商寶利徠也出現近 3% 的漲勢。

國際鋁價今年以來大漲 1 倍，每公噸站上 2000 美元大關之上，加上上游材料鋁箔持續短缺，鋁質電解電容相關業者在漲價題材下，凱美早盤一度攻上漲停，智寶同樣攻上漲停後拉回，在漲逾 7% 之上震盪。

太陽能電池族群也有明顯的發動，新日光漲逾半根停板，昇陽光電、昱晶漲 4% 上下，元晶、茂迪和太極等漲幅在 2% 上下。

另一方面，隨著太陽能矽晶圓廠合晶漲逾 2% 的發動，藍寶石基板相關業者尚志、兆遠有 1-2% 的漲幅。

從權值股來看，由於台積電回神漲幅緩步擴大超過 1%，包括聯發科、群創、日月光、台達電、矽品大型電子股等都穩在紅盤之上，非電指標中鋼、台塑化、台塑、台化，以及金控族群中的富邦金、台新金、永豐金、合庫金和華南金等均守穩在上漲 0.5% 左右。

分析師認為，蘋果新機利空消息大致反映完畢，可觀察到蘋概股已看跌不跌，甚至有低檔蓄勢反彈之勢，康控 - KY 大漲逾 4%，GIS-KY 漲超過 3%，可成也漲逾 1%。

統一投顧則指出，蘋概股多方買盤逐漸回溫，可見市場對於蘋果帶動的供應鏈營運趨勢仍未看淡，資金未因盤勢震盪而轉入防禦型標的，台股後市仍大有可為。

元大投顧認為，美股近期走強卻帶不動亞股表現，主因美國降稅政策有利美股而亞股並無受惠，因此呈背離走勢，加上接近年底法人操作上不會太積極，預料指數仍以區間震盪為主。

台股昨日超乎市場普遍預期，以拉高結算作收，指數續站短期均線之上，正穩步消化上檔半年線壓力，KD 和 MACD 維持轉強姿態。