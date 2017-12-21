這家公司單日漲近3倍 因為他們提到一些關鍵字

對美股來說，現在只要沾上「區塊鏈」、「加密貨幣」這些關鍵字，似乎股價就能飆漲一波。最新的例子是 Net Element Inc.(NETE-US)，他們在宣布成立一個新的區塊鏈子公司之後，股價就出現飆漲，收盤漲幅達 272%。

據《彭博》報導，這家總部在邁阿密的公司，本業為行動支付，周三他們發布新聞稿，表示已與 Bunker Capita 合作成立新的部門，這個部門「有望成為一個基於去中心加密基礎的生態系統 (decentralized crypto-based ecosystem) ，做為無限量增值服務的框架。」

該有的關鍵字都有了，讓 Net Element 股價在周三盤前大漲，一度升至 24.9 美元，相較前一天收盤 5.21 美元，上漲超過 3 倍。開盤後漲幅縮減，但收盤 19.36 美元，仍有可觀的 272% 漲幅。

NETE 走勢（圖表取自 Google）

在比特幣狂潮之下，「比特幣概念」股成為美股市場活力最足的股票，Crypto Co. (CRCW-US) 1 個月內大漲 2700%，後來因為美國證交所認為公司所提出的資訊不足，也懷疑有操縱股價行為，將其停牌調查。

FTFT 走勢（圖表取自 Google）

更奇怪的是中概股天人果汁 (SPU)，就是一家總部位於中國山西的水果加工公司。今年 6 月，他們把公司更名為 Future FinTech(FTFT-US)，這家「未來金融科技」公司沒有任何區塊鏈相關業務，股價平穩大半年，但在這兩天也出現莫名漲勢，近 2 日中由 1.83 美元漲到 4.34 美元。