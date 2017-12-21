歐股盤前─美稅改法案過關 歐股將進入震盪整理

美國國會通過近 30 年來，最大規模稅改案，受此消息影響，週四 (21 日) 歐洲股市極可能進入漲跌互見、震盪整理走勢。

券商預估，週四法國 CAC40 指數開盤將走跌，不過英國 FTSE100 指數、德國 DAX 指數，將雙雙走揚。

對於美國稅改過關一事，週三國際市場反應不算劇烈，美股收盤變化較週二相去不遠；週四亞洲股市，則呈現走跌態勢。

雖然日本經濟有所成長，但通膨率仍遠低於央行設定的目標 2%，因此央行將繼續維持穩定的貨幣政策；上述資訊，已被亞洲市場消化。

本次稅改將使企業稅率從現行的 35%，調降至 21%；投資人普遍認為，此舉有助提高公司利潤，增加庫藏股買回。

不過，反對稅改者稱，這項法案僅對富人有利，且恐導致美國在未來 10 年，財政赤字增加約 1.5 兆美元。

目前這項法案正等待總統川普正式簽署，不過確切簽署時間，尚未確定。

週四歐洲市場聚焦西班牙加泰隆尼亞自治區議會選舉，西班牙政府盼本次選舉結果，能除去獨派政黨在議會的領導權，終止這場脫離西班牙的獨立運動；各投開票所週四於格林威治標準時間上午 8 點（台灣時間下午 4 點）開放，格林威治時間晚間 7 點（台灣時間 22 日凌晨 3 點）關閉。