點「讚」收個資不OK 德FCO控fb濫用市場主導地位

德國最高反壟斷執法機構「德國聯邦企業聯合管理局」(FCO)公布初步調查結果，指摘 facebook(FB-US)迫使用戶允許第三方來源 (包括設有點讚按鈕的網站) 收集個人數據，濫用其在德國社交網絡市場的主導地位。

雖然調查結果不會令 fb 面臨罰款，但 FCO 最早將於 2018 年夏季作最終裁決時，可能要求 fb 改變業務方式。裁決如獲歐盟法院支持，新的監管路線可能促使歐元區壟斷法的涵蓋範圍，擴大至網絡私隱。

香港《明報》綜合報導，FCO 認為，fb 幾乎是德國唯一的社交網絡媒體，市佔率達 9 成以上，用戶沒有選擇餘地，只能接受收集數據的條款。不過 fb 反駁稱，自己遵守歐洲的私隱條例，且在德國市場面臨激烈競爭，要應付 YouTube、Twitter、Snapchat 等不獲 FCO 認定為社交媒體的網絡服務的挑戰。

歐洲是 fb 第二大市場，僅次於北美。德國反壟斷機構執對 fb 的調查，反映歐洲在數位時代擴大傳統反壟斷法規管範圍的努力。

歐盟在 2014 年無條件為 fb 收購 WhatsApp 開綠燈，未質疑這宗收購會為 fb 提供太多用戶數據，扭曲市場競爭。歐盟後來在審查 WhatsApp 交易時，才為 fb 提供誤導信息而向其罰款 1.1 億歐元。