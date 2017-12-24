「人生70才開始」光學界老將力拚大立光

撰文 / 今周刊 鍾張涵

「人生 70 才開始」，亞洲光學董事長賴以仁，無疑是今年台灣企業界中，這句話的最佳寫照。

即將邁入 70 歲的他，今年飛了 15 個國家、走訪 50 個城市，在接受本刊專訪前兩周，還接連跑了香港、中國和日本，甚至到以色列談手機鏡頭合作。

忙碌的董事長，果然帶領出業績蒸蒸日上的公司。亞光公布今年第三季財報：合併營收 50.93 億元，稅後純益 3.09 億元，獲利超越上半年且刷新近 9 年新高。亮眼財報，推升股價今年來大漲逾 230％。

耀眼成績單背後，是多年克服低潮的生聚教訓。事實上，十多年前的亞光，是與大立光分庭抗禮的光學「雙雄」。大立光搭上智慧型手機熱潮，爆發式成長。亞光所處的數位相機領域，市場萎縮，導致 2009 至 2014 年連年虧損。今年靠著在數位相機深耕的玻璃鏡頭技術，因車用與手機混合鏡頭（指玻璃加塑膠）趨勢來臨，終於命運翻轉。

面對過往的營運低迷期，賴以仁不諱言：「以前賺錢很容易，就逐漸出現管理鬆懈，營運費用、成本未控制好，開始出現赤字；那段時間沒有讓員工有好待遇、股東有好報酬，我很痛苦！」

改造亞光的過程即使痛苦，「放棄」與「退休」從不在這位光學老將的人生選項中。他著手建立「事務體利潤中心制」，砍掉虧損的事業部，像是中國的玻璃研磨廠等，再把廠區移至緬甸生產。

他說：「現在亞光的緬甸廠是全球最大玻璃研磨廠，單月產能上看 650 萬片，是我們搶進車載鏡頭、高階智慧型手機五倍光學變焦鏡頭的最大利基！」

亞光目前唯一還在虧錢的部門是手機鏡頭事業部，但賴以仁已擬好對策，「以前手機都用塑膠鏡頭，但當手機品牌廠主打雙鏡頭，且希望可以高倍數變焦，就必須加入玻璃鏡片！」他信心滿滿地說：「用 G+P（玻璃 + 塑膠）潛望式才能做到五倍光學變焦，突破塑膠鏡片的物理局限、拉高解析度。」亞光因此今年和以色列軟體大廠 Corephotonics 合作，開發五倍智慧型手機光學變焦鏡頭，預計年底送樣，最快明年量產，全力搶攻中國智慧手機商機。

來源：《今周刊》 1096 期

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