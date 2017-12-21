淘寶、蝦皮都不能沒有他 鄭瑛彬的紙業霸主之路

撰文 / 今周刊編輯團隊

在雲端化的今天，你可能以為這家公司所製造的產品已經沒落了，更何況，這項產品存在了 2 千年。但出乎意料地，過去 15 年來，這家公司的營業利益竟成長逾 600％，市值翻了近 1000％！如果沒有它，網路家庭、momo、蝦皮、淘寶、京東商城等電商巨人，可能出不了貨。

這家公司叫作榮成紙業，董事長是鄭瑛彬。沒聽過？它絕對值得你去認識。11 月 16 日，《今周刊》採訪團隊飛抵湖北省荊州松滋市。清晨 7 點 40 分，我們親眼目睹到 3 百多名員工魚貫走入操場，不分男女，在「朝會」開始前的伸展操，不論蹲馬步還是壓腿等有點難度的動作，都做得極為確實、角度一致，媲美軍隊。

「朝會很像球隊要上場比賽前的暖身，就是一個換場的概念。」掌兵符的鄭瑛彬說，工廠管理就似健康管理，要定期檢查保養（巡田），人員有士氣，機器運行才會有效率。56 歲的他，精神抖擻、目光銳利，身形精實，彷彿每一吋肌肉都精準校正過。

外形儒雅溫厚，內在卻紀律嚴明的榮成企業文化，充分地反映在鄭瑛彬的性格上。嚴格來講，鄭瑛彬是紙業家族第三代接班人，出生殷實商家的他，算是含著銀湯匙出生的富少爺。

儘管家境富裕，但鄭瑛彬 29 歲即進入家族企業任職，沒有太多機會享樂玩耍。33 歲就擔任榮成總經理的他，面對市場派圖謀經營權、接踵而至的組織調整轉型、老臣反彈離職等一連串挑戰如暴風雨般襲來，迫使他比大多數富二代或富三代要早熟許多。

事實上，原本市值僅有台灣紙業龍頭永豐餘 4 分之 1，也遠落後於系出同門企業的正隆，榮成卻在鄭瑛彬 20 多年來苦心經營下，如今逆轉成連永豐餘與正隆兩家市值加總都不及的台灣工業用紙（簡稱工紙）新霸主，以及中國華東地區工紙前 3 強的地位，憑恃的，就是鄭瑛彬的謀略與精準布局。

首戰，橫掃家用紙市場

推柔情面紙，平價策略奏效威脅龍頭

1989 年，鄭瑛彬 29 歲時，進入家族企業任職。當時正逢紙業不景氣，但他主導的家庭用紙事業部卻紅遍台灣。因為他推出「柔情 200」面紙，以足足 2 百抽的大容量，搭配平價策略，成功搶占家庭用紙市場，讓榮成一炮而紅，給榮成帶來轉機。

憑著戰功，鄭瑛彬 1994 年正式接掌總經理，那年他才 33 歲。

榮成在家庭用紙打了漂亮一仗，卻同時吸引永豐餘與正隆兩大紙業巨頭步步進逼，一場衛生紙硬碰硬的血戰眼看山雨欲來，因為，美商家用品大廠寶僑也來探詢向榮成買下「柔情」的可能性。

此刻的鄭瑛彬正著手在中國另闢工紙戰場，「當時兩岸關係正在戒急用忍，資金調度原本就不方便，加上政治氣氛不佳，使榮成大陸的工紙事業吃足苦頭，陷入僵局。」

3 年後，寶僑二度來敲門了，經過一番掙扎，「我在大陸看到這麼大的市場，一定要聚焦專注化經營才有競爭力，決定割捨『柔情』，順勢賣給他們，把經營聚焦在低碳造紙領域，拿這筆錢去擴建江蘇無錫廠二號機。」

「那時很掙扎，因為柔情的工程師、行銷人員都是與我一起打拚的班底。」面對台灣家庭用紙惡戰即將爆發，榮成工紙又在中國陷入僵局，鄭瑛彬必須有所取捨；而且，越慢下決心，時間對他越不利。

「那時我思考，文化用紙和家庭用紙，通路和上游都得仰人鼻息，產業鏈的大部分價值捏在別人手中；只有工業用紙，我有機會可以完全掌握。」「第二個考量點是未來性，中國電子製造與出口產業正在崛起，工紙需求未來幾年可望被帶動起來。幾經思量，我決定專攻環保再生的低碳造紙。」

突圍，專攻低碳造紙

甩掉家庭用紙廝殺戰，又搭上電商包裝熱

台灣家庭用紙演變成血流成河的薄利市場，一如鄭瑛彬所預料地上演。榮成退出家庭用紙市場後 4 年，寶僑也換了執行長，再度調整產品策略，將「柔情」賣給永豐餘，顯示家紙市場的競爭激烈。

相對地，工業用紙的生態則與家庭用紙截然不同，因為，原料 8 成以上是回收紙，所面對的通路極為多元與分散，價格不易被某幾個強勢通路所主導。榮成因聚焦在低碳造紙的戰略明確，得以把企業資源集中在工紙產能擴充上，這項決定成為榮成市值從台灣造紙老三，如今大幅超前正隆與永豐餘，登上台灣造紙霸主地位的關鍵。

在鄭瑛彬的規畫下，待湖北基地二期建設完成後，2019 年，集團兩岸瓦楞紙箱用紙產能將達 420 萬噸，是 2014 年兩岸產能 2 百萬噸的 2 倍。當年冷門的工業用紙，竟成為榮成翻身的契機，甚至讓它一躍而上，進入中國造紙廠前段班。

據了解，1992 年，榮成赴中國投資，一開始原本是去浙江省考察造紙項目，後來在領導熱情招商的氛圍下，配合投資在杭州富春江畔蓋了「富春山居」度假村。

在中國，人脈等於商機，富春山居就像一張隱形名片，替鄭瑛彬與榮成打開了知名度，並藉此認識很多當地企業家，讓鄭瑛彬多了從中國企業家角度看中國市場的機會。

來源：《今周刊》 1096 期

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