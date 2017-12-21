台灣，不要浪費2018好機會

文╱楊瑪利

送走 2017 年，台灣人在年金改革、一例一休爭議與兩岸冷戰中度過。儘管台股上萬點、出口隨著全球景氣復甦而創新高，但因為政治與兩岸局勢不明，台灣的內需市場與國內投資，仍創新低。導致全民對景氣復甦無感。

茫，成為國人票選的 2017 年關鍵字。台灣因為內部局勢而不能善用國際成長的動能，趁勢帶動投資與內需，真是可惜。

展望 2018 年，全球景氣如何呢？本期《遠見》副主編林讓均寫到：西方童話中，有一個《三隻小熊》的故事，描述一個金髮女孩闖進三隻小熊的家，偷用熊爸爸、熊媽媽與熊寶寶的各種東西，還喝了他們的粥，其中她最愛熊寶寶那碗「不冷不熱」的粥。

近來，愈來愈多經濟學家、財經專家講述此一童話，因為這已不只是一個床邊故事，而是一個經濟學現象，專有名詞就叫做「金髮女孩經濟」（Goldilocks Economy），或簡稱「金髮經濟」。

「現階段的全球經濟溫和成長，不會冷、也不過熱，像極了那碗美味的粥！」施羅德投資集團首席經濟及策略分析師韋德（Keith Wade）形容。

「目前，全球經濟呈現十年來最全面的同步上升，未來兩年的貿易成長速度將超過經濟成長率！」國際貨幣基金（IMF）首席經濟學者奧伯斯法爾德（Maurice Obstfeld）也這樣表示。

甚至，IMF 總裁拉加德（Christine Lagarde）也表示，目前全球正經歷 2010 年後最廣泛的經濟加速。

其實自 2017 年以來，世界各大機構就紛紛調漲經濟預測。IMF 預測，2017 年的全球 GDP 成長率可達 3.6％，比前一年同期的預測多出了 0.2 個百分點；而像是歐洲、日本、中國與台灣等國家，原本 IMF 預估 2017 年 GDP 會不如前一年，但後來卻都紛紛大幅調升其成長率。2017 年對全球，堪稱是喜出望外的一年。

景氣樂觀 全台拚競爭力大好時機

這股全球成長力道，預計仍將延續到 2018 年，甚至成長率將高於 2017 年，介於 2.9～3.7％。

只是，2018 年，台灣有可能好好把握住機會了嗎？如 2017 年的遺憾，會不會在台灣再次上演？

《遠見》雜誌一年一度的年終大趨勢特刊，為讀者解析未來一年不能忽略的大趨勢。同時，本刊也收錄《遠見》每年 11 月舉辦的全球華人領袖遠見高峰會的精華內容。

今年遠見高峰會舉辦第 15 屆，集結了來自七個國家與地區，近 70 位各界精英，對於未來科技、金融、產業、服務、社會、區域經濟等議題，提出前瞻見解。

從台灣出發，成為國際知名主廚的江振誠，今年獲得大會傑出創業獎殊榮。他在得獎致詞中提到，西方世界認識華人，一開始可能是透過電影明星李小龍。江振誠期許，在華人崛起的亞洲世紀裡，華人料理界的李小龍，應該不會只有他，應該還會冒出來愈來愈多。

豈止料理界，其他領域又何嘗不是？期許台灣政府與各界，善用明年全球好景氣，打造出國家、企業與個人的好氣勢。

來源：《遠見 2017 趨勢特刊》

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