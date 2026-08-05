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盤後速報 - 光隆精密-KY(4581)下週(8月12日)除息3元，預估參考價48.0元

鉅亨網新聞中心

光隆精密-KY(4581-TW)下週(8月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(8月5日)收盤價51.00元計算，預估參考價為48.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.88%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

光隆精密-KY(4581-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為精密金屬加工。近5日股價上漲1.18%，集中市場加權指數上漲4.22%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/12 51.00 3.0 5.88% 0.0
2025/07/31 55.5 3.2 5.77% 0.0
2024/07/25 63.0 3.6 5.71% 0.0
2023/07/25 71.5 2.5 3.5% 0.0
2022/07/21 31.85 1.5 4.71% 0.0

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