盤後速報 - 光隆精密-KY(4581)下週(8月12日)除息3元，預估參考價48.0元
鉅亨網新聞中心
光隆精密-KY(4581-TW)下週(8月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(8月5日)收盤價51.00元計算，預估參考價為48.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.88%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
光隆精密-KY(4581-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為精密金屬加工。近5日股價上漲1.18%，集中市場加權指數上漲4.22%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/12
|51.00
|3.0
|5.88%
|0.0
|2025/07/31
|55.5
|3.2
|5.77%
|0.0
|2024/07/25
|63.0
|3.6
|5.71%
|0.0
|2023/07/25
|71.5
|2.5
|3.5%
|0.0
|2022/07/21
|31.85
|1.5
|4.71%
|0.0
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