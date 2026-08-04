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盤中速報 - 統懋(2434)大漲7.14%，報53.3元

鉅亨網新聞中心

統懋(2434-TW)04日09:21股價上漲3.55元，報53.3元，漲幅7.14%，成交487張。

統懋(2434-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業 、電腦及其週邊設備製造業、國際貿易業。除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

近5日股價下跌24.39%，集中市場加權指數下跌0.57%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+113 張
  • 外資買賣超：+112 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張
  • 融資增減：-88 張
  • 融券增減：-43 張

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