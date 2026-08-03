盤後速報 - 寶陞(2948)下週(8月10日)除權息2.25元，預估參考價34.56元
鉅亨網新聞中心
寶陞(2948-TW)下週(8月10日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.93元，股票股利0.32元，合計股利2.25元。
以今日(8月3日)收盤價37.60元計算，預估參考價為34.56元，權息值合計為3.04元，股息殖利率5.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
寶陞(2948-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為建材買賣進口及批發業務。近5日股價上漲3.49%，櫃買市場加權指數下跌7.89%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/10
|37.60
|1.9287
|5.13%
|0.3226
|2025/08/08
|83.6
|1.82
|2.18%
|0.3333
|2024/08/08
|63.3
|2.6
|4.11%
|0.7143
|2023/08/09
|83.8
|3.0
|3.58%
|0.0
|2022/08/11
|73.7
|3.0
|4.07%
|0.5
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