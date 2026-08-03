鉅亨速報

盤後速報 - 寶陞(2948)下週(8月10日)除權息2.25元，預估參考價34.56元

鉅亨網新聞中心

寶陞(2948-TW)下週(8月10日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.93元，股票股利0.32元，合計股利2.25元。

以今日(8月3日)收盤價37.60元計算，預估參考價為34.56元，權息值合計為3.04元，股息殖利率5.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

寶陞(2948-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為建材買賣進口及批發業務。近5日股價上漲3.49%，櫃買市場加權指數下跌7.89%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/10 37.60 1.9287 5.13% 0.3226
2025/08/08 83.6 1.82 2.18% 0.3333
2024/08/08 63.3 2.6 4.11% 0.7143
2023/08/09 83.8 3.0 3.58% 0.0
2022/08/11 73.7 3.0 4.07% 0.5

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數43386.41+0.62%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty