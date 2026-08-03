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盤中速報 - 松翰(5471)大漲7.2%，報55.1元

鉅亨網新聞中心

松翰(5471-TW)03日10:22股價上漲3.7元，報55.1元，漲幅7.2%，成交2,947張。

松翰(5471-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為1.半導體之研發、設計製造、買賣經銷及進出口貿易業務2.電腦程。式設計開發3.電子、化工、機械設備及化工原料買賣及進出口貿易。4.其他設計業(積體電路設計、測試)5.除許可業務外,得經營法令非。

近5日股價下跌6.2%，集中市場加權指數下跌1.23%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-72 張
  • 外資買賣超：-90 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+18 張

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