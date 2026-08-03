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盤中速報 - 威盛(2388)大漲7.09%，報75.5元

鉅亨網新聞中心

威盛(2388-TW)03日10:05股價上漲5元，報75.5元，漲幅7.09%，成交3,051張。

威盛(2388-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為設計、製造、測試、銷售積體電路、半導體記憶零件組等。電腦軟體程式設計、銷售、測試及電腦資料處理。前各項產品之代理及進出口貿易業務。

近5日股價下跌5.87%，集中市場加權指數下跌1.23%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1,074 張
  • 外資買賣超：-704 張
  • 投信買賣超：+228 張
  • 自營商買賣超：-598 張
  • 融資增減：-477 張
  • 融券增減：-57 張

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集中市場加權指數43495.47+0.87%
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