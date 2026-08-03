盤中速報 - 威盛(2388)大漲7.09%，報75.5元
鉅亨網新聞中心
威盛(2388-TW)03日10:05股價上漲5元，報75.5元，漲幅7.09%，成交3,051張。
威盛(2388-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為設計、製造、測試、銷售積體電路、半導體記憶零件組等。電腦軟體程式設計、銷售、測試及電腦資料處理。前各項產品之代理及進出口貿易業務。
近5日股價下跌5.87%，集中市場加權指數下跌1.23%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,074 張
- 外資買賣超：-704 張
- 投信買賣超：+228 張
- 自營商買賣超：-598 張
- 融資增減：-477 張
- 融券增減：-57 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 威盛(2388)大漲7.2%，報70元
- 【量大強漲股整理】暴風雨前的寧靜？！崩跌3000點後今天小跌，Q1冠軍警告：看懂【聯合再生】+6% 的暗示再動作！
- 盤中速報 - 威盛(2388)股價拉至漲停，漲停價72.4元，成交6,629張
- 盤中速報 - 威盛(2388)急拉4.53%報71.3元，成交5,068張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇