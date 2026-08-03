盤中速報 - 艾達幣大漲8.65%，報0.1896美元
鉅亨網新聞中心
艾達幣(ADA)在過去 24 小時內漲幅超過8.65%，最新價格0.1896美元，總成交量達0.45億美元，總市值68.24億美元，目前市值排名第 10 名。
近 1 日最高價：0.1922美元，近 1 日最低價：0.1728美元，流通供給量：36,084,984,315。
Cardano由以太坊聯合創始人於2015年在瑞士創立，是成功採用「權益證明共識機制」 的大型區塊鏈之一，比起比特幣所仰賴的工作量證明 (Proof of Work) 演算法，權益證明 (Proof of Stake)更省能源。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.12%
- 近 1 月：+8.05%
- 近 3 月：-30.23%
- 近 6 月：-41.66%
- 今年以來：-51.05%
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