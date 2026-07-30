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盤後速報 - 亞帝歐(3516)下週(8月6日)除息0.2元，預估參考價23.4元

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亞帝歐(3516-TW)下週(8月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

以今日(7月30日)收盤價23.60元計算，預估參考價為23.4元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

亞帝歐(3516-TW)所屬產業為光電業，主要業務為照明產品設計組裝。近5日股價下跌9.64%，櫃買市場加權指數下跌15.42%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/06 23.60 0.2 0.85% 0.0
2025/08/07 20.55 0.25 1.22% 0.0
2024/09/10 24.9 0.0 0.0% 0.18
2024/08/13 24.5 0.02 0.08% 0.0
2023/09/08 18.55 0.0 0.0% 0.4

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