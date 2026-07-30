盤後速報 - 亞帝歐(3516)下週(8月6日)除息0.2元，預估參考價23.4元
鉅亨網新聞中心
亞帝歐(3516-TW)下週(8月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
以今日(7月30日)收盤價23.60元計算，預估參考價為23.4元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
亞帝歐(3516-TW)所屬產業為光電業，主要業務為照明產品設計組裝。近5日股價下跌9.64%，櫃買市場加權指數下跌15.42%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/06
|23.60
|0.2
|0.85%
|0.0
|2025/08/07
|20.55
|0.25
|1.22%
|0.0
|2024/09/10
|24.9
|0.0
|0.0%
|0.18
|2024/08/13
|24.5
|0.02
|0.08%
|0.0
|2023/09/08
|18.55
|0.0
|0.0%
|0.4
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